La Bourse saoudienne a annoncé son intention de lancer des contrats à terme sur actions individuelles le 4 juillet 2022





Les contrats à terme sur actions uniques sont les deuxièmes d'une série de produits dérivés qui seront introduits à la Bourse saoudienne

10 actions sous-jacentes ont été sélectionnées pour les contrats à terme sur actions uniques sur la base de certains critères afin de garantir l'intérêt du marché et la liquidité

Le lancement de ces contrats à terme sur actions uniques permettra d'étendre le marché des produits dérivés de la Bourse saoudienne à d'autres produits dérivés.

Les contrats à terme sur actions uniques seront compensés et réglés par Muqassa, conformément aux pratiques internationales.

Ils seront opérationnels de 4 juillet 2022

RIYAD, Arabie saoudite, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Bourse saoudienne a annoncé aujourd'hui son intention de lancer des contrats à terme sur actions uniques, le deuxième produit dérivé à être introduit à la bourse saoudienne. À partir du 4 juillet 2022, ces nouveaux contrats seront disponibles pour le commerce, ce qui permettra aux investisseurs locaux et internationaux de couvrir et de gérer les risques de leur portefeuille de manière plus efficace, ainsi que de diversifier les produits disponibles pour le commerce sur le marché.

Les contrats à terme sur actions uniques sont des contrats à terme standardisés dont l'actif sous-jacent est une action individuelle. Les actions sous-jacentes ont été sélectionnées parmi les sociétés les plus importantes et les plus liquides cotées à la Bourse saoudienne. Les contrats à terme sur actions uniques sont négociés à la Bourse, comme les autres produits du marché au comptant. Les contrats à terme sur actions uniques seront compensés et réglés par la Securities Clearing Center Company « Muqassa », conformément aux pratiques internationales.

S'exprimant à cette occasion, Mohammed Al Rumaih, PDG de la Bourse saoudienne, a déclaré : « Nous sommes ravis d'introduire le deuxième produit dérivé à la Saudi Exchange, car nous continuons à respecter notre engagement à fournir une gamme de produits et de services sophistiqués et innovants aux investisseurs locaux et internationaux. Le lancement des contrats à terme sur actions uniques soutient davantage l'avancement du marché financier saoudien en créant des offres diversifiées, complétées par des outils de couverture pour gérer le risque et limiter les pertes dans des conditions de marché défavorables. »

Tous les investisseurs peuvent négocier des contrats à terme sur actions uniques par l'intermédiaire d'un membre enregistré de produits dérivés. Les 10 actifs sous-jacents de ces contrats comprennent : Al Rajhi Bank, Saudi Aramco, Saudi National Bank, Alinma Bank, SABIC, stc, Saudi Kayan, Saudi Electricity, Almarai et Ma'aden. Les actions sont sélectionnées sur la base d'une liste de critères visant à garantir la liquidité pour répondre à la demande du marché, à maintenir l'intégrité du marché et à permettre une gestion efficace du portefeuille, des échanges et des opportunités de couverture.

La Bourse saoudienne a lancé le marché des produits dérivés en 2020 et cherche à introduire des produits dérivés supplémentaires tels que les options sur actions uniques.

Pour en savoir plus sur la négociation des contrats à terme sur actions uniques sur la Bourse saoudienne, cliquez ici : https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/knowledge-center/about/derivatives?locale=en

À propos de la Bourse saoudienne

La Bourse saoudienne est l'entité autorisée au Royaume d'Arabie saoudite à agir en tant que bourse de valeurs mobilières du Royaume (la Bourse), à coter et à négocier des titres. Le marché boursier saoudien est le 9e plus grand marché boursier parmi les 67 membres de la World Federation of Exchanges et est le marché dominant dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG). La Bourse est le 3e plus grand marché boursier parmi ses pairs des marchés émergents. Pour plus d'informations : www.saudiexchange.sa

