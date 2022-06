Académie Européenne de Neurologie (EAN 2022) ? BrainTale a présenté des résultats prometteurs de sa plateforme numérique de biomarqueurs pour la sclérose latérale amyotrophique





BrainTale, medtech spin-off de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui décrypte la substance blanche a présenté les résultats de l'étude SOM-ALS sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) durant le colloque annuel de l'Académie Européenne de Neurologie qui se tient en hybride à Vienne (Autriche) et en digital du 25 au 28 juin 2022.

Longtemps sous-estimée dans les neurosciences, la substance blanche, qui représente 80% du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, BrainTale développe depuis sa création, en 2018, des outils de mesure et de prédiction non invasifs, accessibles, efficaces et validés cliniquement pour les médecins traitant des patients souffrant de maladies cérébrales

La plateforme BrainTale comprend des solutions numériques marquées CE traitées par IA, déployées sur deux modules. BrainQuant permet la quantification de la matière blanche et BrainScore-coma alimente la prédiction clinique.

La SLA se caractérise par une dégénérescence progressive et irréversible des motoneurones qui permettent de contrôler les mouvements du corps. Les patients atteints de SLA éprouvent progressivement des symptômes tels que des crampes, des contractions musculaires et des tensions. Au fil du temps, deux à cinq ans après le diagnostic initial, tout le corps est paralysé, y compris les muscles respiratoires, ce qui entraîne une mort inévitable, touchant 50.000 patients en Europe*. Aujourd'hui, les médecins déplorent un long et tardif parcours pour la confirmation du diagnostic, survenant en moyenne un an après les premiers symptômes, retardant ainsi le temps d'initier les soins symptomatiques, largement sous-optimaux.

Menée sous la supervision du Dr Pierre-François Pradat, neurologue à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière, l'étude est issue d'un essai Inserm (NCT03694132) et a été présentée par Hugo Kermorvant.

Le résumé scientifique intitulé Évaluation d'une plateforme web d'analyse IRM validée cliniquement pour l'obtention de biomarqueurs dans la SLA a été présenté le dimanche 26 juin à 12h30.

L'étude préliminaire présentée aujourd'hui offre une perspective encourageante dans le diagnostic et le suivi de la maladie chez les patients atteints de SLA par la plateforme développée par BrainTale.

« Cette étude exploratoire montre l'excellent potentiel du diagnostic et de la surveillance des maladies chez les patients atteints de SLA, grâce aux puissantes approches de neuro-imagerie développées par BrainTale », commente le Dr Pradat. « La plateforme peut fournir un suivi non invasif de la dégénérescence des motoneurones supérieurs chez les patients atteints de SLA, avec ou sans signes cliniques, et pourrait être mise en oeuvre dans un contexte clinique pour le diagnostic et la prise de décisions, ou comme critère d'évaluation dans les essais cliniques. »

« Les données présentées lors de l'EAN ouvrent une perspective supplémentaire pour BrainTale afin de changer le jeu dans les maladies neurologiques rares telles que la SLA. C'est pour nous une preuve de concept majeure de la pertinence de l'évaluation de la substance blanche dans le diagnostic et le suivi des patients », commente Vincent Perlbarg, co-fondateur et CSO de BrainTale. « Toute l'équipe est déterminée à développer des solutions pertinentes pour permettre de mieux soigner les patients atteints de cette maladie dévastatrice », ajoute-t-il.

A propos de Braintale

Braintale est une medtech société innovante spécialiste du décryptage de la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation avec des solutions pronostiques cliniquement validées. Grâce à des mesures non invasives, sensibles et fiables des altérations de la microstructure de la substance blanche, Braintale offre une plateforme de biomarqueurs numériques pour soutenir la prise de décision en clinique. Braintale permet l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce et le suivi de la progression de la maladie et de l'efficacité des traitements en neurologie, notamment pour les maladies démyélinisantes, la sclérose latérale amyotrophique et les maladies neurodégénératives. S'appuyant sur plus de 15 années de recherche et développement, les produits de Braintale sont développés pour répondre aux besoins médicaux et aux attentes des professionnels de santé au bénéfice des patients. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a mis en place un système complet de management de la qualité et est désormais certifiée ISO 13485 2016, avec une suite de produits disponibles sur le marché européen sous le règlement européen des dispositifs médicaux (MDR).

