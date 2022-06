European Wellness et ABH Group vont créer un centre de classe mondiale pour la prévention des maladies, la longévité et la lutte contre le vieillissement à Santorin, en Grèce





ATHÈNES, Grèce, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- European Wellness International GMBH (EW Group) a signé un accord de coentreprise (JVA) avec ABH Clinical Prevention and Age Management S.A. (ABH Group), unissant leurs forces pour établir un centre de retraite médical, de bien-être et esthétique au coeur de Santorin, en Grèce.

Avec pour toile de fond l'une des îles les plus pittoresques du monde, le centre exclusif et co-marqué EW-ABH proposera des solutions biologiques régénératrices, de santé et de bien-être de pointe (notamment des thérapies intégratives et cellulaires exclusives et des produits et services de gestion de l'âge) qui le distingueront comme l'un des établissements de santé et de bien-être les plus avancés et les mieux équipés de la Méditerranée.

Les deux parties ont convenu de mettre en commun leurs ressources et leur expertise respectives pour la coentreprise dans le cadre d'une session de signature numérique qui s'est tenue le 29 avril 2022, représentées respectivement par le président d'EW Group, le professeur et Dr Dato' Sri Mike Chan, et le directeur général d'ABH Group, le Dr Athanasios Athanasiou.

Leur coopération stratégique impliquera l'entité affiliée d'ABH Group, Athanasiou Iatriki S.A., ainsi que les affiliations et filiales collectives d'EW Group, notamment ses divisions académiques, de bio-fabrication, de recherche, de centre de soins et de bien-être, et de distribution de produits.

Selon un récent rapport de l'organisme à but non lucratif Global Wellness Institute, l'économie mondiale du bien-être devrait connaître une croissance annuelle de 9,9 %, pour atteindre une valeur de 7 000 milliards USD en 2025.

Forts de plusieurs décennies d'expérience dans les secteurs de l'anti-âge, de la santé, du bien-être et de la médecine biologique régénérative, EW Group et ABH Group sont bien placés pour tirer parti de ce marché en forte croissance grâce à leur collaboration, qui s'inscrit dans leur vision de fournir aux communautés environnantes un accès à des soins de santé et de bien-être haut de gamme.

À propos du European Wellness Biomedical Group

Fondé en 1991, EW Group est un groupe européen primé par de nombreux brevets, qui est surtout connu pour ses développements pionniers dans le domaine de la thérapeutique des cellules souches précurseurs, de l'immunomodulation, des peptides biologiques et de la médecine régénérative biologique. Le portefeuille du Groupe comprend des divisions commerciales multinationales qui opèrent collectivement dans les domaines émergents de la médecine biologique régénérative ; ces divisions comprennent la recherche et le développement, la bio-fabrication, la formation et l'éducation, les centres anti-âge et la distribution de produits aux praticiens et aux consommateurs dans 80 pays. Le Groupe possède également un réseau croissant de 26 centres de bien-être accrédités au niveau international. Aujourd'hui, le Groupe est basé en Allemagne et à Kota Kinabalu, en Malaisie (Asie-Pacifique), avec des sites de production situés à des endroits stratégiques en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

https://european-wellness.eu

À propos d'ABH Group

Athens Beverly Hills Medical Group (ABH) est un groupe médical primé fondé en 2008 à Athènes par le Dr Athanasiou et le Dr Fatsea, spécialisé dans les domaines de la chirurgie plastique et de la dermatologie. Le Groupe a évolué au fil des ans, élargissant ses domaines de spécialisation pour inclure la gynécologie, l'andrologie, la perte de poids, l'obésité et l'anti-âge. Aujourd'hui, le Groupe est désigné comme un centre d'excellence par l'ESAAM (European Society of Preventive, Regenerative and Anti-Aging Medicine), et est l'un des groupes médicaux les mieux établis et les plus réputés en Grèce pour la chirurgie plastique, la dermatologie et la gestion de l'âge.

https://abh-medicalgroup.com/en/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538499/EWBG_EN_COLOR_Logo.jpg

