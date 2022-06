Le ministre Christian Dubé dirige une mission au Danemark





QUÉBEC, le 26 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sera à la tête d'une délégation qui partira au Danemark pour participer à la conférence internationale Tour de Health. L'événement se déroulera du 28 juin au 1er juillet, et réunira des représentants de la santé de plusieurs pays tels que la France, les États-Unis, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni, la Finlande, la Corée du Sud, l'Allemagne et la Suède.

L'objectif de cette mission est d'explorer et d'acquérir de nouvelles perspectives sur les défis en matière de soins de santé et d'engager des discussions sur ces sujets avec des fonctionnaires gouvernementaux ainsi que des gestionnaires de haut niveau d'organismes réglementaires et opérationnels, dans les secteurs public et privé. La mission contribuera par ailleurs à renforcer les liens bilatéraux entre le Québec et le Danemark dans le domaine de la santé, ce qui constitue une grande priorité pour le gouvernement.

Afin d'optimiser les retombées de cette mission, différents types d'activités auront lieu, notamment :

des rencontres avec de hauts dirigeants de différents secteurs du système de santé du Danemark et des autres pays participants;

des visites d'établissements de santé novateurs ou de centres de recherche aux pratiques novatrices;

différents ateliers en fonction des priorités établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par exemple sur l'innovation et la gestion des données en santé, l'expérience patient, la coordination de la première ligne ainsi que la gouvernance et la gestion de grands changements au sein des systèmes de santé.

Citation :

« Je compte bien profiter de cette belle occasion de rencontres pour trouver des sources d'inspiration novatrices dans le cadre de nos efforts pour mettre en oeuvre le Plan santé. Cette conférence rassemblera de nombreux chefs de file dans le domaine de la santé. Elle nous permettra à la fois de partager nos réflexions et de faire le plein de connaissances en vue d'améliorer nos pratiques, notamment en matière d'innovation et de gestion des données, d'expérience patient, de gouvernance et d'accessibilité des services, qui sont de grandes priorités pour nous, maintenant et pour les années à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que cette mission fait suite à un entretien virtuel entre le ministre Dubé et le ministre danois de la Santé, monsieur Magnus Heunicke, qui s'est déroulé le 9 mai dernier.

La mission a également pour objectif d'intensifier la diplomatie d'influence du Québec auprès de partenaires et de publics étrangers, notamment sur le plan économique, en contribuant potentiellement à la diversification des marchés internationaux pour les produits et services du Québec, et plus particulièrement dans le secteur de la santé.

Soulignons à cet égard que les produits des sciences de la vie, notamment les médicaments, représentent une part importante des importations de marchandises du Québec depuis le Danemark. En 2021, le Québec exportait pour 55 millions $ vers le Danemark, alors qu'il importait pour plus de 514 millions $.

