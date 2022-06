Déclaration de UIES Canada sur la décision de faire reculer les droits des femmes aux États-Unis

L'Union internationale des employés de services (IUES) représente 2 millions de membres aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada, et lors de la réunion de notre conseil exécutif international qui s'est tenu aujourd'hui à Chicago, nous avons appris...

En organisant la première cérémonie Pour les femmes et la science depuis Covid-19, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont célébré à Paris, en France, les 30 lauréates de son concours International Rising Talents de 2020 et 2022, ainsi que les 15...