3ème édition du Championnat Officiel Perplexus, samedi 25 Juin à Paris





PARIS, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Venues de toute la France, du nord au sud et d'est en ouest, des équipes d'écoles élémentaires s'affronteront ce samedi 25 juin à Paris lors de la 3ème édition du Championnat Officiel Perplexus.

Depuis des années, les Perplexus intriguent et fascinent les adeptes de casse-têtes et de jeux d'adresse. Complètement addictifs, ces labyrinthes 3D, enfermés dans des sphères transparentes, demandent concentration et dextérité. Pour atteindre l'arrivée d'un Perplexus, le joueur doit faire progresser une bille de métal dans un labyrinthe à travers un parcours d'obstacles.

Le principe du Championnat Perplexus est simple.

Après s'être entraînés toute l'année avec leurs enseignants et avoir développé de nombreuses compétences grâce à Perplexus, chaque école a qualifié ses champions.

Les champions, de plus de 60 écoles, devront en challenge individuel ou en relais, atteindre l'arrivée du Perplexus Beast en deux et quatre minutes maximum. En format individuel et en relais, les 16 meilleurs s'affronteront jusqu'à la finale. Place au spectacle !

Cette journée de compétition organisée par Spin Master est un défi où les participants devront faire preuve de concentration, d'habilité et d'une coordination sans faille.

Zone d'énigmes sur le thème du labyrinthe et l'histoire du Perplexus, zone de jeux surdimensionnés, ou encore espaces dédiés au Rubik's et à Meccano (avec démonstration du robot qui résout le Rubik's); de nombreux événements ponctueront le championnat. Les participants pourront également découvrir, en avant-première, Portal le nouveau Perplexus.

Portal le nouveau casse-tête Perplexus

Seuls les plus habiles atteignent l'arrivée de cet incroyable labyrinthe. En manipulant ce Perplexus dans tous les sens, on fait progresser sa bille à travers un parcours de 150 obstacles variés et aux différents niveaux de difficulté. À l'endroit, à l'envers, on adapte ses mouvements aux 3 dimensions et aux passages de plus en plus difficiles. La moindre erreur est fatale.

PORTAL propose un mode de jeu inédit : aux obstacles s'ajoutent 50 portails à ouvrir les uns après les autres, au bon moment et sans trembler, grâce aux boutons situés à l'extérieur de la sphère.

