MIRACLE MILES GROUP INC. clôture une série de 100 millions de dollars pour accélérer sa croissance





Mené conjointement par IDG Capital et Sequoia Capital China, ce financement de série A de l'entreprise de chaussures est une preuve de la confiance des géants du secteur du capital-risque dans les perspectives et le potentiel de cette entreprise.

LOS ANGELES, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- MIRACLE MILES GROUP INC, une entreprise de conception de chaussures qui propriétaire de la célèbre marque Dream Pairs, a annoncé officiellement avoir conclu un financement de série A de 100 millions de dollars. Ce financement, mené conjointement par IDG Capital et Sequoia Capital China, permettra à l'entreprise de poursuivre son expansion agressive sur le marché mondial.

« Ce tour de financement a été conclu malgré un marché des capitaux particulièrement difficile et turbulent, ce qui démontre la confiance des plus importants investisseurs dans la force de notre entreprise », a déclaré Brian Cao, fondateur de MIRACLE MILES GROUP INC. « Pour préparer son expansion mondiale, l'entreprise développe une plateforme cloud intelligente pour analyser les big data du secteur. La mise en place de systèmes de gestion numérique très efficaces améliore l'ensemble du cycle de vie des produits, de la conception et du développement des produits jusqu'aux affaires des consommateurs finaux. »

L'entreprise possède trois marques clés : Dream Pairs , qui est en tête des ventes de chaussures de mode pour femmes sur Amazon.com, la marque de vêtements décontractés pour hommes Bruno Marc , et Nortiv8 , une gamme de vêtements de plein air. Ces trois marques font partie du top 100 des marques de chaussures sur Amazon.com, avec plus de 20 millions de paires de chaussures vendues. Plus particulièrement, Dream Pairs s'est classé premier vendeur dans de nombreuses catégories, notamment les sandales compensées, les chaussures plates et les escarpins.

« Nous sommes très impressionnés par leur diligence et leur persévérance dans l'amélioration de l'expérience client », a déclaré Jiajia Zou, partenaire de Sequoia Capital China . Meng Lian, partenaire d'IDG , a également parlé en termes très élogieux de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement : « Miracle Miles Group détient une part de marché impressionnante et poursuit sa croissance malgré la pandémie mondiale. Nous sommes stupéfaits par leur dévouement à lancer rapidement et à améliorer les variations futures. Nous sommes impatients de grandir avec eux », a déclaré Meng.

Grâce à ce tour de financement, la compagnie atteindra encore plus de clients aux États-Unis et procédera à la création d'une plus grande base de clients en Amérique, en Europe et en Asie dans 2 à 3 ans.

À propos de MIRACLE MILES GROUP INC.

MIRACLE MILES GROUP INC. est une entreprise de conception de chaussures qui possède trois marques bien établies : Dream Pairs, Bruno Marc et Nortiv8, couvrant diverses catégories : chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, chaussures pour hommes, chaussures de plein air et chaussures de travail. Avec plus de deux mille styles de chaussures et vingt millions d'utilisateurs, la mission de MMT est de créer de la valeur pour les consommateurs et de rendre la mode de qualité accessible en leur proposant des chaussures élégantes, fonctionnelles et confortables à des prix raisonnables.

