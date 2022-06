Invitez la nature chez vous : Midea offre une bouffée d'air frais avec son climatiseur Midea GAIA Split





Inspiré par la nature, le climatiseur Midea GAIA offre une véritable expérience d'air frais grâce à son système innovant de renouvèlement de l'air OxygenFresh qui apporte de l'air extérieur purifié.

FOSHAN, Chine, 24 juin, 2022 /PRNewswire/ -- Midea a officiellement lancé le Midea GAIA AC, un système de climatisation split innovant permettant de bénéficier d'un air comme en pleine nature. Avec son système de renouvèlement de l'air OxygenFresh, sa fonction i-Clean et sa technologie Breezeless, Midea GAIA est le climatiseur de choix pour apporter les bienfaits de l'air frais à l'intérieur.

Les ménages modernes passent environ 90 % de leur temps à l'intérieur, et la demande pour des maisons plus hygiéniques et une qualité d'air supérieure a explosé depuis la COVID-19. Un nouveau rapport sur les consommateurs révèle qu'un consommateur sur cinq est très préoccupé par la qualité de l'air à son domicile. Cependant, les systèmes de climatisation classiques, dont on pense généralement qu'ils sont capables d'améliorer la qualité de l'air intérieur, ne font en réalité que favoriser la circulation de l'air intérieur. Par conséquent, les concentrations intérieures relativement élevées de dioxyde de carbone peuvent entraîner une gêne physique et mentale.

Midea GAIA relève ces défis en combinant la climatisation et la ventilation de pointe, en amenant l'air frais de l'extérieur pour que les gens puissent profiter de chaque respiration à l'intérieur. Son système innovant de renouvèlement de l'air OxygenFresh, dans les conditions d'installation spécifiées, introduit jusqu'à 60 m³/h d'air frais purifié provenant de l'extérieur à l'aide d'un filtre HEPA H13 avec un taux de filtration de 99,95 %. En faisant entrer la fraîcheur et en laissant sortir la saleté, les ménages disposeront d'un espace intérieur bien ventilé pour leurs activités quotidiennes.

De plus, la solution antibactérienne pour l'air de Midea GAIA, certifiée UL, assure une haute performance de désinfection, avec une efficacité de 99,9 % pour l'élimination d'Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Psudomonas Ariginosa et Klebsiella pneumoniae.

Chez Midea, on estime que la meilleure expérience en matière d'air provient de Mère Nature et que la meilleure climatisation doit imiter la nature et offrir une bouffée d'air frais. Grâce à la science et à la technologie de pointe, Midea GAIA simule les forces de la nature pour offrir un air frais et pur à des milliers de foyers.

En plus du système d'échange d'air OxygenFresh, le Midea GAIA est équipé d'une fonction i -Clean à la pointe de l'industrie, ainsi que de la technologie Breezeless qui transforme un fort flux d'air en milliers de minuscules cordes d'air. Cela garantit de profiter d'un air comme dans la nature, même pour les membres sensibles de la famille qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées et les enfants.

Le Midea GAIA peut être connecté et contrôlé de manière transparente à l'aide de l'application MSmartHome sur les téléphones intelligents de l'utilisateur, ou par des commandes vocales via Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri. Avec des fonctions pratiques telles que le contrôle à distance, la surveillance des données et les rappels, le service après-vente et un hub de contenu regroupés dans une seule application, l'application MSmartHome constitue une véritable solution à guichet unique, apportant l'expérience de la maison intelligente aux utilisateurs à l'ère de l'Internet des objets (IoT). Elle peut également se connecter à d'autres appareils Midea et à d'autres marques étrangères, notamment Toshiba, Comfee et Arctic King. Cette connectivité aidera progressivement les utilisateurs à réaliser une collaboration distribuée et indépendante entre divers appareils domestiques.

Midea GAIA représente l'apogée du développement de produits de la division Midea Residential Air Conditioner (RAC) adaptés aux marchés locaux. Avec plus de 45 milliards de RMB (environ 7 milliards de dollars US) investis dans la R&D au cours des cinq dernières années, la philosophie d'humanisation de la technologie et l'approche de la R&D centrée sur l'utilisateur de Midea intègrent des considérations locales à chaque étape du processus pour conceptualiser et optimiser des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs.

Midea possède déjà plusieurs centres de R&D en Europe, le plus récent étant celui de Stuttgart, en Allemagne. En outre, Midea a établi son centre de R&D et d'innovation Europe en Autriche, qui se concentre sur la R&D pour les marchés européens, en explorant et en innovant constamment pour répondre aux demandes en constante évolution des ménages européens.

