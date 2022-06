Hyundai Mobis envisage d'étendre les biotechnologies à la mobilité pour prendre soin de la santé du conducteur





La nouvelle technologie de santé « Smart Cabin » analyse les signes vitaux, tels que la posture, le rythme cardiaque et les ondes cérébrales, pour aider à une conduite sûre.

Passage à la conduite autonome en cas de stress du conducteur et gestion du niveau de CO 2 dans l'habitacle.

Une technologie embarquée qui applique les biotechnologies à la mobilité ... pour permettre au véhicule de jouer un rôle de « centre d'examen de santé mobile ».

SÉOUL, Corée du Sud, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) est devenu le premier au monde à développer un dispositif intégré qui analyse les signes vitaux du conducteur, tels que la posture, le rythme cardiaque et les ondes cérébrales, a annoncé la société le 23 juin 2022.

Baptisée « Smart Cabin Controller » par l'entreprise, cette technologie se compose de quatre capteurs permettant de mesurer les signes vitaux des occupants, d'un dispositif permettant d'analyser ces signes et de la logique du logiciel. On peut dire que l'entreprise a développé quelque chose qui s'apparente à un cerveau avancé capable d'analyser les signes vitaux qui changent en temps réel.

S'il existe déjà des dispositifs capables de traiter certains signes vitaux dans le secteur de la mobilité, c'est la première fois qu'un dispositif dédié aux soins de santé est mis au point, capable d'effectuer une analyse intégrée de divers signes vitaux. Avec ce nouveau dispositif, l'entreprise est en bonne voie de réaliser une technologie de sécurité axée sur les occupants plutôt que sur les performances du véhicule.

Hyundai Mobis s'attend à ce que ce dispositif de signes vitaux dédié contribue à permettre au véhicule de jouer un rôle de « centre d'examen de santé mobile ». L'entreprise prévoit de conquérir le marché, qui est actuellement à l'état embryonnaire, en combinant cette nouvelle technologie de soins de santé avec la mobilité. À cette fin, les fournisseurs automobiles font preuve d'une volonté sans précédent pour s'assurer les services d'experts en biotechnologie ou en robotique.

« Notre principal avantage concurrentiel est la solution logicielle qui a été conçue pour appliquer les soins de santé à la mobilité et le dispositif qui permet un contrôle intégré », a déclaré Cheon Jae-seung, responsable de la division R&D de Hyundai Mobis. « En nous appuyant sur la base de données unique de signes vitaux que nous avons constituée, nous allons encore améliorer cette technologie pour offrir davantage de fonctionnalités, notamment la prévention du mal des transports, la gestion du stress et le blocage de la conduite en état d'ivresse. »

Le dispositif d'habitacle intelligent est équipé de quatre capteurs : une caméra 3D qui capture la posture des occupants, un capteur ECG monté sur le volant, un capteur d'oreille qui mesure les ondes cérébrales circulant autour des oreilles, et un capteur HVAC qui mesure la température/humidité et le niveau de dioxyde de carbone dans l'habitacle. Le dispositif analyse en temps réel les différents signes vitaux recueillis par ces capteurs afin de contribuer à une conduite sûre.

Par exemple, il recommande de passer en mode de conduite autonome si le capteur ECG détecte un niveau de stress élevé chez le conducteur, et il ouvre les fenêtres ou passe en mode de circulation extérieure si le niveau de CO 2 est trop élevé. Cette technologie devrait encore évoluer pour être capable de guider le véhicule vers un service d'urgence en cas d'urgence, comme un arrêt cardiaque..

L'année dernière, Hyundai Mobis a également été la première entreprise au monde à développer le M.Brain, un système de surveillance du conducteur basé sur les ondes cérébrales, et elle étend ses activités de vente à l'échelle mondiale avec le M.VICS, un système de cockpit de conduite autonome équipé de diverses nouvelles technologies de santé, notamment un capteur ECG, une caméra de surveillance du conducteur et une technologie de réduction du mal des transports.

