Aetina et Fibocom collaborent pour amener la capacité 5G haute vitesse aux plateformes de calcul IA en périphérie

NEW TAIPEI CITY, Taïwan, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Aetina, l'un des principaux fournisseurs de solutions hautes performances de calcul sur GPU (ou « GPGPU ») et IA en périphérie Jetson pour applications embarquées, a annoncé un partenariat avec Fibocom, un fournisseur leader mondial de solutions sans fil d'IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil. Les dernières plateformes de calcul IA en périphérie Aetina, alimentées par les modules Jetson de NVIDIA, sont compatibles avec le module de communication FM160 5G de Fibocom, offrant aux utilisateurs et aux développeurs des performances et une flexibilité élevées, tout en tirant parti du réseau 5G pour bénéficier d'une connectivité plus rapide, transparente et en temps réel.

L'informatique périphérique exige des charges de travail intensives pour la vision par ordinateur et d'autres tâches d'intelligence artificielle (IA). La fourniture de capacités 5G en temps réel et à faible latence devient donc de plus en plus importante. Le module FM160 5G de Fibocom est conforme aux normes 3GPP Release 16 (R16) et prend en charge NR Carrier Aggregation (CA). Il peut optimiser considérablement l'expérience utilisateur 5G avec une couverture étendue, un débit optimisé et une capacité accrue, favorisant ainsi une prise de décision intelligente et autonome dans les entreprises et dans l'industrie.

Avec la 5G, AIoT a le potentiel de transformer les activités commerciales entre les différentes industries, créant de nouvelles possibilités pour les appareils en périphérie et fournissant des performances plus économes en énergie à la périphérie. En tant que membre élite du réseau de partenaires NVIDIA, Aetina propose une large gamme de plateformes de calcul IA en périphérie, compactes et économes en énergie, alimentées par des modules Jetson de NVIDIA. Par exemple, Aetina AN810-XNX prend entièrement en charge l'appareil M.2 avec un logement d'extension, qui aide les développeurs à étendre leurs capacités de communication des systèmes et la connectivité E/S de manière flexible et rapide, offrant des performances élevées et une faible consommation d'énergie pour le calcul IA en périphérie. À l'avenir, Aetina et Fibocom continueront de développer et d'optimiser des solutions IA et 5G basées sur les modules Jetson de NVIDIA, et notamment le Jetson AGX Orin conçu par NVIDIA.

« Notre collaboration avec Aetina reflète l'engagement de Fibocom à construire le monde AIoT », a déclaré Simon Tao, directeur général du département de gestion des produits MBB chez Fibocom. « En proposant des capacités 5G à la périphérie, AIoT peut réaliser pleinement son potentiel, inaugurant une nouvelle ère de connectivité massive qui révolutionnera notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir. »

« Aetina a construit un vaste et solide réseau d'écosystèmes dans l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle », a déclaré Austin Lin, responsable de la division en charge des produits Jetson chez Aetina. « Ce partenariat avec Fibocom bénéficie à nos clients et répond à leur demande croissante de plateformes d'IA fiables avec une connectivité en temps réel à la périphérie. »

Au salon Embedded World 2022, Aetina et Fibocom présenteront leur solution IA et 5G au stand Aetina n° 370 au Hall 1.

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules et de solutions de communication sans fil dans le secteur de l'IoT (Internet des objets), ainsi que le premier fournisseur de modules sans fil (sous le code boursier 300638) en Chine. Nous fournissons des solutions de communication sans fil IoT de bout en bout aux opérateurs de télécommunications, aux fabricants d'équipements IoT et aux intégrateurs de systèmes IoT. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la technologie de communication M2M et IoT et une expertise étendue, nous sommes capables de développer indépendamment des modules de communication sans fil hautes performances, notamment 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, GNSS, etc. Outre des solutions de communication IoT fiables, pratiques, sûres et intelligentes pour presque toutes les industries verticales, nous sommes également conçus pour personnaliser les meilleurs modules IoT et des solutions optimales répondant à vos besoins particuliers.

À propos d'Aetina

Aetina Corporation, fondée en 2012 à Taipei, Taïwan, est l'un des principaux fournisseurs de solutions hautes performances de calcul sur GPU (ou « GPGPU ») et IA en périphérie Jetson pour les applications embarquées. Axée sur le marché industriel, l'entreprise fournit des composants industriels et des services de longévité, et joue également le rôle d'intégrateur sur le marché AIoT, atténuant les problèmes des clients en proposant des solutions GPU intelligentes, innovantes et fiables qui répondent à leurs besoins.

