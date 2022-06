Woolpert étend son partenariat avec Google à l'échelle mondiale et lance la prise en charge de la plateforme Google Maps en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique





AMSTERDAM, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Woolpert a annoncé aujourd'hui étendre son partenariat avec Google pour fournir des services de la plateforme Google Maps en Europe. Le cabinet international d'architecture, d'ingénierie et de géospatial (AEG) fournit depuis près de dix ans des services Google Maps et Google Cloud primés à des centaines d'entreprises aux États-Unis. La nouvelle a été annoncée au Home Delivery World Europe à Amsterdam.

Woolpert fournira les services de la plateforme Google Maps, en mettant l'accent sur la mobilité, aux clients de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Ces capacités cadrent avec celles de Woolpert, qui fournit des services géospatiaux depuis plus de 50 ans, emploie plus de 600 professionnels du secteur, collecte des données et des images cartographiques dans le monde entier, développe et brevette des technologies géospatiales, et possède et exploite une flotte d'avions et de capteurs.

Jon Downey, premier vice-président de Woolpert, a déclaré que Woolpert se spécialise dans les solutions de mobilité fondées sur la plateforme Google Maps, car elles exigent la capacité de relever des défis cartographiques complexes.

« La plateforme Google Maps et ces services clés correspondent à ce que nous sommes », a déclaré M. Downey. « Au cours des dernières années, Google a développé des solutions comme On-demand Rides & Deliveries, Last Mile Fleet Solution et Cloud Fleet Routing pour prendre en charge le partage des trajets, la navigation des conducteurs, les ETA en temps réel, l'optimisation des flottes et la planification d'itinéraire. Le monde attend de Google des technologies de pointe de ce type, et nous sommes ravis de les partager avec des clients supplémentaires en Europe. »

Woolpert a remporté deux prix du partenaire des services géolocalisés de Google Cloud de l'année » et un prix du partenaire Google Cloud pour la réussite des clients sur la plateforme Google Maps. L'entreprise a obtenu 10 distinctions d'expertise, notamment dans les secteurs de la vente au détail et de l'automobile dans le cadre du programme Google Cloud Partner.

À propos de Woolpert

Woolpert est la première société spécialisée en architecture, ingénierie et géospatial (AEG) et en conseil stratégique, et a pour vocation de devenir l'une des meilleures entreprises au monde. Nous innovons au sein des marchés et à travers ceux-ci pour servir des clients publics, privés et gouvernementaux dans le monde entier. Inscrite à la liste des 150 premières sociétés de design dans le monde d'ENR, Woolpert a obtenu pour une sixième année consécutive des certifications « Great Place to Work », et cultive activement une culture de croissance, d'inclusion, de diversité et de respect. Fondée en 1911 à Dayton, dans l'Ohio, Woolpert est la société américaine spécialisée en AEG qui connaît la croissance la plus rapide depuis 2015. Elle emploie plus de 1 900 employés et compte 60 bureaux sur quatre continents. Pour en savoir plus, consultez le site : woolpert.com.

Contact pour les médias : Jill Kelley ; 937-531-1258, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844616/Woolpert_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/463993/Woolpert_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 13:17 et diffusé par :