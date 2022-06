Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 - Plus de 4 M$ pour soutenir la mission du réseau MicroEntreprendre





QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 4,1 millions de dollars à MicroEntreprendre pour soutenir sa mission, qui vise à fournir des services de microcrédit dans toutes les régions. Cet appui s'inscrit dans l'une des mesures du Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025, laquelle vise à offrir un financement adapté aux projets d'entreprise.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de vingt ans, MicroEntreprendre gère et coordonne un réseau de 20 organismes offrant de l'accompagnement et du microcrédit aux entrepreneurs dans les 17 régions administratives du Québec.

Citation :

« Le microcrédit est la porte d'entrée permettant à de nombreux entrepreneurs de réaliser leurs projets d'affaires. En appuyant MicroEntreprendre, on veut réaffirmer notre engagement à favoriser et à promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et dans toutes les régions du Québec! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Faits saillants :

Depuis sa fondation en 2000, le réseau MicroEntreprendre a accordé quelque 4 400 prêts, pour un total de près de 23 millions de dollars. Il a également accompagné plus de 33 600 entrepreneurs et contribué à la création et au maintien de plus de 8 200 entreprises, permettant ainsi de créer et de préserver près de 14?000 emplois au Québec.

Doté d'un cadre financier de 121,7 millions de dollars, le PQE 2022-2025 vise à créer davantage d'entreprises au Québec, à accélérer leur croissance ainsi qu'à favoriser la réussite et la persévérance des entrepreneurs. Il propose neuf mesures qui concernent les services aux entrepreneurs, l'accompagnement, l'offre de formations, l'accélération de la croissance, l'innovation, le financement et le soutien au repreneuriat.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 13:00 et diffusé par :