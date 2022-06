Le Canada investit dans l'efficacité énergétique des bâtiments à Toronto





TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique dans nos collectivités est un volet important de notre ambitieux plan pour lutter contre les changements climatiques partout au pays. Elle nous aidera à dépasser nos objectifs climatiques, à réduire les émissions dans les lieux de vie et de travail, à créer des emplois durables et à donner aux Canadiennes et Canadiens la chance d'ouvrir la voie à l'édification d'un avenir vert et prospère qui ne laisse personne pour compte.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 1,8 million de dollars à la Toronto Community Housing Corporation (TCHC) pour améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments à Toronto. Mme Dabrusin a fait cette annonce pendant la conférence Retrofit Canada , où elle a parlé aux délégués de l'importance de la future stratégie canadienne d'écologisation du parc immobilier et du rôle de celle-ci dans l'établissement d'un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050.

La TCHC et The Atmospheric Fund investissent aussi dans le projet, ce qui porte l'enveloppe totale à plus de 6,7 millions de dollars.

Grâce à l'investissement fédéral, un immeuble à logements multiples énergivore de hauteur moyenne, construit il y a 80 ans, se transformera en bâtiment à haut rendement énergétique offrant à ses occupants une qualité de l'environnement intérieur améliorée. Le projet permettra d'établir un modèle novateur reproductible pour les bâtiments faisant partie du portefeuille de la TCHC et des bâtiments semblables ailleurs au Canada.

Les bâtiments prêts à la consommation d'énergie nette zéro sont conçus et bâtis pour atteindre des niveaux élevés de performance, ce qui pourrait les rendre propres à produire au moins autant d'énergie qu'ils en consomment sur une base annuelle, s'ils sont équipés ultérieurement d'un système de production d'énergie renouvelable.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme des bâtiments écoénergétiques de Ressources naturelles Canada, qui relève du volet Infrastructures vertes. Ce programme vise à améliorer les pratiques de conception, de rénovation et de construction des maisons et immeubles au pays. Le gouvernement soutient l'élaboration et la mise en application de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments prêts à la consommation d'énergie nette zéro par des projets de recherche, de développement et de démonstration, à Toronto comme dans l'ensemble du pays. De plus, le budget fédéral de 2022 proposait d'investir 150 millions de dollars dans l'élaboration d'une stratégie d'écologisation du parc immobilier canadien qui comprendra des initiatives visant à poursuivre la réforme du code du bâtiment, à accélérer l'adoption et la mise en oeuvre de codes nationaux du bâtiment fondés sur le rendement et à promouvoir l'utilisation de matériaux de construction à faibles émissions de carbone, ainsi qu'à accroître la résilience climatique des immeubles actuels, autant de façons d'orchestrer à l'échelle nationale la création d'un secteur du bâtiment carboneutre.

Grâce à des programmes comme celui-ci, le gouvernement fédéral crée des emplois durables, bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre et trace une voie qui permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à aider les villes canadiennes à améliorer leur efficacité énergétique pour créer de bons emplois, limiter les émissions et faire baisser la facture énergétique. L'investissement annoncé aujourd'hui dans l'efficacité énergétique à Toronto est le genre d'intervention dont nous avons besoin pour rendre nos maisons et nos milieux de travail plus confortables et réduire le coût de la vie, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'abordabilité est une préoccupation de premier plan pour les Canadiens et pour notre gouvernement. Quand on consomme moins d'énergie, on économise de l'argent. L'annonce d'aujourd'hui montre une fois de plus ce que nous pouvons faire pour garder de l'argent dans nos poches et rendre nos habitations plus confortables tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce au soutien de différents ordres de gouvernement, les Torontois et les Ontariens peuvent continuer à lutter contre les changements climatiques. Les partenariats comme ceux que nous mettons en lumière aujourd'hui avec TAF, RNCan et la Ville de Toronto sont un formidable moteur pour nous, à la TCHC. En effet, les partenariats sont d'une importance cruciale dans notre marche vers l'efficacité énergétique et la carboneutralité. Ce projet de rénovation majeure est emballant parce qu'il nous permet de réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone de la TCHC et, plus important encore, de moderniser nos bâtiments pour améliorer la qualité de vie des locataires. Cette rénovation majeure est un excellent exemple de l'usage que l'on peut faire des technologies modernes dans de vieux bâtiments comme celui-ci, âgé maintenant de 80 ans. Nous sommes impatients de découvrir ce que nous pourrons faire encore dans l'avenir. »

Jag Sharma

Président et chef de la direction, Toronto Community Housing Corp.

« Essentielles à la réalisation de nos objectifs climatiques, la rénovation et l'électrification des bâtiments à logements multiples de Toronto permettent aux gens de se loger à un prix plus abordable et stimulent l'activité économique à l'échelle locale. Mais nous devons bénéficier d'un accès coordonné aux technologies requises, à des services spécialisés et à de l'aide financière - et centrer nos efforts sur les résultats - pour accélérer les rénovations majeures et ainsi répondre à ces besoins essentiels. La collaboration entre les responsables de l'accélérateur de rénovations de TAF et la TCHC peut servir de modèle à tous les locateurs de la région et d'ailleurs. »

Julia Langer

Directrice générale, The Atmospheric Fund

Quelques faits

Les immeubles et les maisons sont responsables d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au pays.

Le Plan de réduction des émissions prévoit l'élaboration d'une stratégie d'écologisation du parc immobilier canadien de 150 millions de dollars pour faire progresser la résilience climatique.

prévoit l'élaboration d'une stratégie d'écologisation du parc immobilier canadien de 150 millions de dollars pour faire progresser la résilience climatique. Le Programme des bâtiments écoénergétiques de 182 millions de dollars fait partie du plan Investir dans le Canada de 180 milliards de dollars, qui soutient la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale.

