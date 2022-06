L'Impériale et E3 Lithium concluent un accord stratégique sur un projet pilote de lithium en Alberta





La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) et E3 Lithium (TSXV : ETMC, OTCQX : EEMMF) a annoncé aujourd'hui une collaboration visant à faire avancer un projet pilote d'extraction de lithium en Alberta, explorant le réaménagement d'un champ pétrolifère historique en une nouvelle source potentielle de lithium de premier plan pour l'industrie croissante des minéraux critiques du Canada.

Le projet pilote soutiendra le projet Clearwater d'E3 Lithium, qui extraira du lithium du sol sous-jacent du champ pétrolifère Leduc, découverte historique de L'Impériale à l'origine de l'exploitation pétrolière et gazière dans l'Ouest canadien. La technologie exclusive d'E3 Lithium est conçue pour extraire le minéral critique de la saumure riche en lithium, avec un potentiel de développement commercial de produits de qualité batterie.

« Cette collaboration prometteuse met à contribution l'engagement de longue date de L'Impériale envers la recherche et la technologie pour aider à tester et à mettre à l'échelle la technologie de récupération du lithium d'E3 », a déclaré Jason Iwanika, directeur du développement commercial à L'Impériale. « Nous continuons de promouvoir l'innovation et les technologies nécessaires à la transition énergétique, en travaillant en collaboration avec les gouvernements et l'industrie pour faire progresser les nouvelles opportunités à partir des actifs existants et de l'expertise sectorielle. »

« E3 Lithium et L'Impériale partagent un intérêt commun pour la diversification de l'économie albertaine, la création d'emplois locaux et la durabilité », a déclaré Chris Doornbos, PDG d'E3 Lithium. « Leduc No.1, le premier puits de L'Impériale dans ce réservoir, a été l'une des découvertes de pétrole les plus prolifiques de L'Impériale en Alberta et a transformé les économies provinciale et canadienne, comme le lithium a le potentiel de le faire. Le fait que L'Impériale travaille maintenant avec E3 Lithium en vue d'explorer le réaménagement du champ pétrolifère Leduc en une source de lithium de classe mondiale est un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de l'Alberta et du Canada. »

Le projet pilote comprend le forage des premiers puits d'évaluation du lithium en Alberta, qui devrait être terminé d'ici la fin du troisième trimestre de cette année. Les travaux se concentreront également sur la mise à l'échelle de la technologie exclusive d'E3 Lithium, qui amène la saumure liquide à la surface où le lithium est extrait et concentré. Ce liquide est immédiatement renvoyé sous terre dans le cadre d'un système en circuit fermé. La PEA1 d'E3 Lithium estime que la première phase de développement pourrait produire environ 20 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an.

En vertu de l'accord, E3 Lithium continuera à exploiter le projet Clearwater et à conserver sa propriété intellectuelle, avec le soutien technique et de développement de L'Impériale dans des domaines tels que la gestion de l'eau et des réservoirs. L'accord prévoit également l'accès d'E3 Lithium aux terres franches de la région, qui sont exploitées par L'Impériale.

Dans le cadre de cet accord, L'Impériale a accepté d'investir 6.35 millions de dollars dans E3 à un prix prépayé de $1.86 dollars/bon de souscription et l'émission de 3,413,979 de bons de souscription. Chaque bon de souscription donne à son détenteur l'option d'exercer le bon de souscription pour une action ordinaire d'E3. Les bons de souscription sont immédiatement exerçables, non transférables, arrivent à échéance dans 24 mois et ne sont pas remboursables.

À propos d'E3 Lithium

E3 Lithium est une société de développement du lithium avec 7,0 millions de tonnes de ressources minérales présumées1 en carbonate de lithium (LCE) en Alberta et une VAN8 % sur son projet Clearwater Lithium de 1,1 milliard USD avec un TRI de 32 % avant impôts et de 820 millions USD avec un TRI de 27 % après impôts1. Grâce à la mise à l'échelle réussie de sa technologie DLE en vue de sa commercialisation, E3 Lithium a pour objectif de produire des produits de lithium de haute pureté et de qualité batterie. Avec une importante ressource en lithium et des solutions technologiques innovantes, E3 Lithium a le potentiel de fournir du lithium au marché à partir de l'une des meilleures administrations du monde.

Pour plus d'informations sur E3 Lithium, visitez http://www.e3lithium.ca.

À propos de L'Impériale

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

1 L'évaluation économique préliminaire (PEA) du rapport technique NI 43-101 du projet Clearwater Lithium est en vigueur depuis le 21 décembre 2020. E3 Lithium a également publié trois rapports techniques conformes à la norme NI 43-101 fournissant une ressource totale de 7,0 Mt de LCE. L'estimation des ressources de PEA du projet Clearwater Lithium, identifiant 2,2 Mt de LCE (présumées) en date du 21 décembre 2020; le rapport technique de la zone de ressources North Rocky (NRRA) en date du 27 octobre 2017 identifiant 0,9 Mt de LCE (présumée); et la zone de ressources Exshaw West (EWRA) identifiant 3,9 Mt LCE (présumées) en date du 4 juin 2018. Tous les rapports sont disponibles sur le site Web de la société (https://e3lithium.ca/our-assets/technical-reports/) et sur SEDAR (www.sedar.com)

Énoncés prospectifs et mises en garde

Les énoncés contenus dans le présent rapport qui sont liés à des situations ou des événements futurs y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d'affaires sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme croit, anticipe, entend, propose, planifie, but, recherche, projette, prédit, cible, évalue, prévoit, stratégie, perspective, compte, futur, continue, probable, peut, doit, aspire et autres références semblables à des événements ou des développements futurs ou la forme négative de ces termes. Les énoncés prospectifs dans ce rapport comprennent, sans toutefois s'y limiter, des références au réaménagement du champ pétrolifère Leduc en une nouvelle source potentielle de lithium; au calendrier, à la portée, la production et l'impact du projet pilote d'extraction du lithium et à la capacité de la technologie exclusive d'E3 Lithium d'extraire le lithium de la saumure; au soutien continu de L'Impériale quant à l'innovation et aux technologies nécessaires pour soutenir la transition énergétique; et au potentiel du lithium de transformer les économies provinciale et canadienne.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d'exploitation futurs réels, y compris les attentes et les hypothèses concernant la croissance de la demande, l'approvisionnement et la combinaison de sources énergétiques; les plans, le calendrier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités des projets, ainsi que la capacité de la compagnie à exécuter efficacement ces plans et à exploiter ses actifs; les taux de production et les résultats de la technologie liée au projet pilote sur le lithium; l'adoption et les répercussions de nouvelles installations et technologies, y compris pour l'extraction de lithium de la saumure; la génération de liquidités, les sources de financement et la structure du capital; les lois et les politiques gouvernementales applicables; le prix des marchandises et les conditions générales du marché; les dépenses reliées aux immobilisations et à l'environnement; les répercussions politiques et économiques du conflit Russie-Ukraine; et l'évolution de la pandémie de COVID-19 et son incidence sur la capacité de la compagnie à exploiter ses actifs pourraient varier considérablement selon un certain nombre de facteurs.

Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l'offre et de la demande de lithium, y compris la nature spéculative de l'exploration et du développement du minéral; la fluctuation des prix des marchandises; l'efficacité et la faisabilité des technologies émergentes d'extraction du lithium qui n'ont pas encore été testées ou prouvées à l'échelle commerciale ou sur la saumure de la compagnie et la capacité de déployer de nouvelles technologies à une échelle commerciale à un coût concurrentiel; les développements technologiques imprévus; les événements politiques ou liés à la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou à la politique gouvernementale; l'obtention, en temps opportun, de l'approbation des organismes tiers et de réglementation, notamment à l'égard des nouvelles technologies et des projets; les risques environnementaux inhérents aux activités du projet; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service tiers; la gestion et les calendriers des projets et leur achèvement dans les délais prévus; la disponibilité et la répartition des capitaux; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; les dangers et les risques opérationnels; l'analyse et le rendement du minéral; les conditions économiques générales, y compris l'occurrence et la durée des récessions économiques; et d'autres facteurs analysés dans les sections sur les facteurs de risque et le rapport de gestion des plans annuels les plus récents et des rapports périodiques subséquents, tels que publiés sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Tous les énoncés prospectifs sont faits sous réserve des mises en garde et des facteurs de risque énoncés dans les documents déposés par la compagnie auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d'autres entreprises pétrolières et gazières et d'autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée et à E3 Lithium. Les résultats réels de L'Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. Aucune des deux entreprises ne s'engage à publier une mise à jour des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l'exige. La Bourse de Toronto n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :