Veza, la plate-forme de sécurité des données basée sur la puissance de l'autorisation, annonce Blackstone en tant que client et investisseur stratégique de série C

Veza, la plate-forme de sécurité des données fondée sur la puissance de l'autorisation, a annoncé un investissement dans son cycle de financement de série C de Blackstone Innovations Investments, avec la participation d'investisseurs antérieurs. À ce jour, Veza a levé un total de 110 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, GV, Norwest Venture Partners, True Ventures et d'autres. Blackstone a également choisi Veza pour l'aider à moderniser sa sécurité des données et sa gouvernance des accès.

Veza permet aux organisations de relever le plus grand défi actuel en matière de cybersécurité : qui peut et doit prendre quelles mesures, et sur quelles données. Alors que le monde évolue de plus en plus en ligne, nos comportements changeants entraînent un changement transformationnel vers des systèmes de données, des applications, l'informatique et des infrastructures multicloud. Ce changement crée un réseau complexe et distribué d'identités humaines, de comptes, d'applications, de services, et de points d'accès, qui changent constamment et sont exposés à des vulnérabilités. Pour y remédier, Veza adopte une approche globale, qui rassemble les données d'autorisation de systèmes disparates, offrant aux clients une source unique de vérité pour gérer l'accès aux données et les contrôles.

« Avoir un programme de cybersécurité de classe mondiale qui protège notre marque, notre réputation, nos investisseurs et notre propriété intellectuelle est d'une importance capitale pour notre entreprise, et nous continuons d'intégrer des solutions technologiques innovantes », a déclaré Adam Fletcher, directeur de la sécurité chez Blackstone. « Notre équipe est toujours à la recherche de moyens de développer une vue plus complète de l'accès à l'ensemble de nos applications et de notre infrastructure cloud, afin de nous permettre de moderniser les contrôles d'accès de l'entreprise. Nous sommes ravis de nous associer à Veza pour nous aider à accomplir cela ».

« Blackstone Innovations Investments s'engage à investir dans des sociétés technologiques de pointe qui, selon nous, auront un impact significatif sur Blackstone, les sociétés de notre portefeuille et l'ensemble de l'industrie. Nous sommes impatients de travailler avec Veza et son impressionnante équipe de direction, alors qu'ils entrent dans cette nouvelle phase de croissance », a commenté Stevi Petrelli, responsable de Blackstone Innovations Investments.

« Les institutions de plusieurs secteurs considèrent Blackstone comme un exemple de déploiement technologique et d'expertise en cybersécurité exceptionnel », a déclaré Tarun Thakur, PDG et cofondateur de Veza. « Veza a grandement bénéficié des commentaires sur les produits et des connaissances du marché de Blackstone. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de sécurité de Blackstone pour moderniser davantage la sécurité des données pour leur environnement hybride et multicloud ».

Les investissements supplémentaires dans Veza proviennent d'entrepreneurs éminents, parmi lesquels Dheeraj Pandey, cofondateur et PDG de DevRev et ancien PDG de Nutanix, et Lars Dalgaard, fondateur de Luv Ventures, fondateur et ancien PDG de SuccessFactors.

« L'autorisation est la source de la vérité lorsqu'il s'agit de comprendre qui a accès à quoi », a expliqué Dheeraj Pandey, cofondateur et PDG de DevRev. « Comprendre l'autorisation à grande échelle est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre et je suis ravi de voir l'équipe Veza apporter une nouvelle ère d'identité, enracinée dans l'autorisation. Veza définit l'autorisation comme une norme de protection des données contre les rançongiciel et autres formes de violation de données ».

« Les entrepreneurs vous diront que la création d'entreprise est l'une des expériences les plus difficiles, mais enrichissantes, avec un réel potentiel pour avoir un impact », a déclaré Lars Dalgaard, fondateur de Luv Ventures, fondateur et ancien PDG de SuccessFactors. « Lors de l'évaluation d'une entreprise, je recherche une percée technique approfondie pour une opportunité de marché massive, la composition des transactions et la traction de l'entreprise, et la passion parmi les fondateurs. Et je suis très heureux de m'associer à Tarun et Veza dans la mission de créer une entreprise emblématique, qui révolutionnera l'industrie de la sécurité des données pour les décennies à venir ».

À propos de Veza

Veza est une plateforme de sécurité des données bâtie sur la puissance de l'autorisation. Notre plateforme est conçue spécifiquement pour les environnements multicloud hybrides, afin de vous permettre d'utiliser et de partager vos données en toute sécurité. Veza vous permet de comprendre, gérer et contrôler facilement qui peut et qui doit prendre quelles mesures concernant quelles données. Nous organisons les métadonnées d'autorisation concernant les fournisseurs d'identité, les systèmes de données, les fournisseurs de services cloud et les applications - le tout afin de répondre aux plus grands défis de sécurité des données de l'ère moderne. Fondée en 2020, la société est financée par des investisseurs de premier plan, qui incluent Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, Blackstone, GV, Norwest Venture Partners, et True Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veza.com. De nombreuses entreprises Fortune 500, Fortune 1000 et plus petites utilisent sa plate-forme de sécurité des données pour se protéger contre les rançongiciels, moderniser la gouvernance des accès pour les données et les applications critiques, et mettre en oeuvre la sécurité du lac de données pour Snowflake et d'autres solutions. Suivez Veza sur LinkedIn ou sur Twitter @vezainc.

À propos de Blackstone

Blackstone est le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Nous entendons engendrer un impact économique positif et générer une valeur à long terme pour nos investisseurs, pour les sociétés dans lesquelles nous investissons, ainsi que pour les communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous y parvenons en comptant sur des employés extraordinaires ainsi qu'en utilisant des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre des problèmes. Nos 915 milliards USD d'actifs sous gestion incluent des instruments de placement focalisés sur le capital-investissement, l'immobilier, la dette publique et les capitaux propres, les infrastructures, les sciences de la vie, le capital-développement, les crédits opportunistes de catégorie spéculative, les actifs réels et les fonds secondaires, le tout à l'échelle mondiale. D'autres informations sont disponibles sur : www.blackstone.com. Suivez @blackstone sur LinkedIn, Twitter, et Instagram.

En savoir plus sur Veza :

