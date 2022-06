Amélioration de la mobilité dans le secteur de La Plaine - Appel d'offres décisif pour le projet d'amélioration de la route 337 à Terrebonne





TERREBONNE, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecours, annoncent que la publication de l'appel d'offres pour la réalisation de l'élargissement de la route 337 (chemin Gascon), entre les rues Rodrigue et Guillemette, à Terrebonne, aura lieu dans les prochaines semaines.

Les travaux préparatoires de ce projet très attendu débuteront à l'été 2022. Les travaux d'élargissement suivront et sont prévus pour une durée de deux ans. Cet important projet de 15,4 M$ permettra d'améliorer la mobilité et la fluidité de la circulation dans le secteur de La Plaine.

Dans les derniers mois, les équipes du ministère des Transports ont continué l'avancement du projet en obtenant les autorisations environnementales et en entreprenant les démarches d'acquisition pour les terrains concernés par le projet.

Citations

« L'amélioration de la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal est une priorité pour notre gouvernement, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'aller de l'avant avec ce projet. L'élargissement de la route 337 permettra d'améliorer la fluidité de la circulation lors des heures de pointe et, surtout, offrira une sécurité accrue aux usagers qui empruntent cette route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les usagers qui empruntent quotidiennement cet important axe routier. Les investissements majeurs qui seront réalisés relativement à ce corridor de circulation iront de pair avec l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Dans une perspective de mobilité durable, l'implantation de voies réservées s'avère aujourd'hui une solution nécessaire pour favoriser un transport collectif viable. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines

« Les résidentes et résidents du secteur de La Plaine réclament des améliorations depuis de nombreuses années, et je suis très heureux que ce projet se concrétise enfin. L'élargissement de la route 337 est essentiel pour la mobilité des citoyennes et citoyens de Terrebonne et permettra d'améliorer la fluidité sur cet axe routier. Je tiens à remercier le ministre des Transports, M. Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines, Mme Lecours, qui ont permis de faire avancer ce dossier. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Faits saillants

La route 337 (chemin Gascon) représente un important corridor de déplacements pour les citoyennes et citoyens de Terrebonne, principalement pour ceux en provenance ou à destination du secteur de La Plaine .

. Environ 35 000 véhicules (2019) circulent en moyenne chaque jour sur le tronçon de route situé dans le secteur de La Plaine , dont 6 % de véhicules lourds.

, dont 6 % de véhicules lourds. Le projet comprend :

l'élargissement de la route 337, de la rue Rodrigue à la rue Guillemette, à Terrebonne (secteur de La Plaine );

);

l'ajout d'une voie de virage à droite sur une partie de la route;



le réaménagement des intersections;



l'ajout d'un îlot central;



le resurfaçage de la route 337;



le remplacement d'un ponceau.

Ce projet fait l'objet d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et la Ville de Terrebonne , qui assumera 330 000 $ dans le cadre dudit projet.

, qui assumera 330 000 $ dans le cadre dudit projet. Il est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Lien connexe

