Battery Ventures réalise un investissement majoritaire dans Titian Software





Battery Ventures, société mondiale d'investissements axés sur les technologies, a annoncé un investissement majoritaire d'envergure dans Titian Software Ltd., une société britannique d'édition de logiciels de gestion d'échantillons et de services connexes innovants destinés aux laboratoires des sciences de la vie. Les dispositions spécifiques de l'accord n'ont pas été dévoilées.

Basée à Londres, Titian crée des technologies adaptées à l'ensemble du processus de gestion des échantillons et aide les clients à maximiser l'efficacité de leurs activités de recherche et développement. Plus précisément, l'un des produits de la société baptisé Mosaic optimise la fourniture d'échantillons (composés, réactifs et agents biologiques) essentiels aux processus de recherche et développement critiques des laboratoires. La société a notamment pour clients des entreprises du secteur pharmaceutique et biopharmaceutique, agroscientifique, mais aussi des organismes de recherche sous contrat et des groupes issus des milieux universitaires et sans but lucratif.

« Titian utilisera ces nouveaux fonds pour soutenir sa croissance organique ainsi que de potentielles futures acquisitions », a déclaré l'associé commandité de Battery, Jesse Feldman.

« Le marché plus vaste de la gestion des échantillons dans le domaine des sciences de la vie est appelé à enregistrer une croissance encore plus forte, des tendances telles que la médecine personnalisée et le séquençage génomique devant engendrer des rendements encore plus élevés, davantage de dépistages en laboratoire et la création de nouveaux laboratoires pour prendre en charge cette demande. Tout ceci permettra à Titian de croître », a indiqué M. Feldman. Battery possède une vaste expérience du marché, dont des investissements précédents dans une autre société de gestion/préparation d'échantillons et dans une société de logiciels de laboratoire.

Le fondateur de Titian, Edmund Wilson, conserve une participation capitalistique importante dans la société et restera étroitement impliqué pour faire progresser l'entreprise.

« Titian a connu une solide trajectoire de croissance récemment », a expliqué M. Wilson. « Mais notre nouveau partenariat avec Battery représente un point d'inflexion clé pour la société, qui devrait nous permettre de nous développer encore plus, notamment en exploitant la maîtrise du marché, le réseau et l'expertise sectorielle de Battery. Avec l'aide de Battery, Titian pourra mieux exploiter les intéressantes possibilités de croissance que nous entrevoyons dans le secteur de la gestion des échantillons. »

Mosaic de Titian aide les chercheurs à mieux gérer et à automatiser les processus critiques, ce qui permet à ses clients de maximiser l'efficacité de la recherche et d'accélérer la découverte et la mise à disposition de nouveaux médicaments.

« Aujourd'hui, les produits de Titian sont vitaux pour de nombreuses organisations, puisque l'intensification de l'automatisation des laboratoires peut aider les organisations à contrer les pénuries de personnel sur le marché actuel », a déclaré Justin Rosner de chez Battery, qui rejoindra le conseil d'administration de Titian aux côtés de Jesse Feldman. « Plus généralement, l'automatisation des laboratoires aide les clients de Titian à exécuter leurs activités de test essentielles plus rapidement, avec plus de précision et d'efficacité. »

À propos de Titian

Titian Software a été fondée en 1999 et est spécialisée dans la gestion des échantillons. La société propose des produits logiciels et des services de conseil qui aident les clients à optimiser la fourniture d'échantillons (composés, réactifs et agents biologiques) destinés à leurs processus de recherche essentiels. Grâce au logiciel Mosaic de la société, les clients de Titian enregistrent d'importantes retombées en termes de rendement, de délais de réaction, de taux d'erreurs, de coûts du travail et de performances de conservation d'échantillons de leurs banques d'échantillons. Nous utilisons notre expérience d'intégration de robots de laboratoire dans nos systèmes pour faire en sorte que nos clients tirent le meilleur de leurs investissements dans l'automatisation.

À propos de Battery Ventures

Battery s'associe avec des équipes de directions et des créateurs exceptionnels qui fondent des entreprises à la pointe de leur catégorie sur des marchés tels que ceux des logiciels et des services, des infrastructures d'entreprise, des marchés en ligne, de l'informatique de santé et des technologies industrielles. Fondée en 1983, la société accompagne les entreprises à tous les stades, du capital de démarrage et du stade précoce à la croissance et au rachat. La société investit au niveau mondial à partir des six sites stratégiques suivants : Boston, Menlo Park et San Francisco en Californie, Tel-Aviv, Londres et New York. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site web à l'adresse www.battery.com et retrouvez la liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

