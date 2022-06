FedEx et FourKites annoncent une alliance pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus intelligentes





FedEx Corp. (NYSE : FDX) et la société de visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique, qui fournira aux entreprises de nouvelles capacités de visibilité en temps réel plus robustes, pour les aider à résoudre leurs défis les plus répandus en matière de chaîne d'approvisionnement, à devenir plus efficaces et à débloquer de nouvelles opportunités de croissance. Des événements, tels que la pandémie de COVID-19, les problèmes géopolitiques en cours, la congestion portuaire et d'autres perturbations mondiales ont révélé la complexité du maintien en place de chaînes d'approvisionnement interconnectées dans le monde entier. FedEx et FourKites collaborent pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus intelligentes, en apportant une visibilité complète et très granulaire sur les opérations multimodales et multi-opérateurs grâce au réseau profond et aux riches informations de leurs réseaux combinés.

La plate-forme de visibilité en temps réel de FourKites a intégré l'intelligence à chaque point de la chaîne d'approvisionnement et prend actuellement en charge 2,5 millions d'expéditions par jour, connectant les chaînes d'approvisionnement de 50 % des entreprises du Fortune 500. Grâce à cette collaboration, FourKites utilisera ses capacités d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle avec des informations sur les données du réseau FedEx ? qui atteint plus de 220 pays et territoires, reliant plus de 99 % du PIB mondial, à travers plus de 16,5 millions d'expéditions quotidiennes ? pour créer une nouvelle plate-forme d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout appelée FourKites X. FourKites X fournira des outils et des informations pour aider les grands expéditeurs et les fournisseurs de logistique à atténuer les impacts des défis durables, grâce à une suite d'offres allant de la planification dynamique et de la pré-expédition à une visibilité améliorée et des alertes proactives, en passant par des informations sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Pour soutenir cette alliance et le lancement de FourKites X, FedEx a réalisé un investissement stratégique dans FourKites.

« Il s'agit d'une collaboration passionnante entre deux leaders de l'industrie et des innovateurs qui s'unissent pour débloquer de nouvelles opportunités pour nos clients », a déclaré Sriram Krishnasamy, PDG de FedEx Dataworks. « Si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que les entreprises doivent travailler ensemble pour travailler plus intelligemment et plus rapidement. Notre collaboration avec FourKites crée un écosystème de données, qui offrira un nouveau niveau de prévisibilité et de visibilité, pour aider les entreprises à construire des chaînes d'approvisionnement plus intelligentes dans l'environnement commercial imprévisible et complexe d'aujourd'hui ».

« Nous sommes ravis d'annoncer cette plateforme révolutionnaire et cette collaboration stratégique avec FedEx », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Nos organisations partagent un engagement inébranlable envers la réussite des clients grâce à l'innovation stratégique. Ensemble, nous travaillons à paver l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales, fondées sur une base de données et d'apprentissage automatique, pour offrir une nouvelle valeur à ces chaînes d'approvisionnement mondiales ».

FourKites X ? Une image complète des opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale

FedEx Dataworks, une unité commerciale de FedEx axée sur l'amélioration de la viabilité des chaînes d'approvisionnement, grâce à une approche puissante de la science des données et à des capacités d'apprentissage automatique, soutiendra le développement par FourKites de la nouvelle plate-forme, FourKites X, qui aidera à fournir aux clients des informations exploitables plus approfondies, des heures d'arrivées prévues (Estimated Time of Arrivals, ETA) plus précises et des chaînes d'approvisionnement plus intelligentes, afin de réduire la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la croissance du chiffre d'affaires.

La plate-forme est conçue pour aider les grands expéditeurs et les fournisseurs de logistique à identifier les domaines d'opportunité, tels que :

Le mode d'amélioration de la planification par les responsables principaux de la chaîne d'approvisionnement pour faire face aux rayons vides et aux ralentissements de fabrication ;

Le mode d'utilisation des données par les entreprises pour transformer les crises de la chaîne d'approvisionnement en opportunités d'améliorer l'expérience client ;

Le mode d'optimisation des chaînes d'approvisionnement par les directeurs financiers pour la croissance et l'efficacité.

« Lorsqu'il s'agit de données sur la chaîne d'approvisionnement, plus il y en a, mieux c'est », a déclaré Steve Banker, vice-président, Services de la chaîne d'approvisionnement, chez ARC Advisory Group. « La collaboration entre FourKites et FedEx est exceptionnelle à la fois par le volume de données qu'elle va agréger et par la mesure dans laquelle elle pourrait améliorer les heures d'arrivée prévues, la planification et plus encore. FourKites X peut être un grand pas en avant pour ce marché ».

Les clients de FourKites X pourront intégrer la plate-forme aux systèmes existants et bénéficier de nouvelles fonctionnalités de manière modulaire, avec le soutien d'ingénieurs de données, de scientifiques des données et d'experts en expérience utilisateur. La solution FourKites X comprendra des applications prédéfinies et un tableau de bord intuitif, qui permettra aux clients de déverrouiller des éléments, tels que des avis météorologiques avant expédition et des informations sur la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus sur FourKites X, cliquez ici.

