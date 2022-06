Adaptation aux changements climatiques - Plus de 113 M$ pour verdir les municipalités





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) lance aujourd'hui l'appel à projets d'OASIS, un programme qui offre un soutien financier aux organismes municipaux et aux communautés autochtones afin de les aider à se protéger contre les effets négatifs des changements climatiques. Doté d'un budget de 113,6 M$, le programme soutiendra des projets de verdissement, lesquels permettent de réduire, plus particulièrement, les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, deux phénomènes météorologiques qui prennent de plus en plus d'ampleur à cause du bouleversement du climat.

Le programme OASIS comporte trois volets :

Le volet 1, qui offre un soutien à la planification d'actions de verdissement;

Le volet 2, qui permet la mise en oeuvre de projets de verdissement;

Le volet 3, qui permet l'entretien et la pérennisation d'infrastructures vertes.

Les organisations municipales et les communautés autochtones intéressées à se prévaloir de cette aide financière peuvent donc, à partir d'aujourd'hui, déposer une demande de financement sur le site du MELCC. Le programme est ouvert jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à épuisement des fonds. Les projets sélectionnés devront être réalisés au plus tard le 31 octobre 2027.

Le Québec n'est pas épargné par les impacts des changements climatiques. Les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses, ce qui cause divers problèmes à la population. Les infrastructures vertes, comme les espaces verts, les jardins pluviaux, les rues vertes piétonnes ou encore les toits verts, peuvent atténuer différentes problématiques environnementales. En effet, ces installations peuvent contribuer à réduire, entre autres, la présence d'îlots de chaleur, la pollution aérienne, l'érosion des sols et la dégradation de la qualité de l'eau, tout en améliorant la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Le programme vise donc à soutenir l'essor de ces installations afin d'augmenter la résilience des communautés québécoises face aux impacts négatifs des changements climatiques.

Faits saillants?:

Les organismes municipaux admissibles au programme sont les agglomérations, les communautés autochtones, les communautés métropolitaines, les municipalités locales et les municipalités régionales de comté (MRC).





Le programme est doté d'un budget de 113,6 M$, mais l'aide financière totale disponible pourra s'élever jusqu'à 258,1 M$, selon la disponibilité des fonds. En effet, le volet 2 dispose d'une enveloppe complémentaire de 144,5 M$ en provenance du Programme d'Infrastructure investir dans le Canada . Ces fonds seront disponibles en vertu des modalités de l'Entente bilatérale intégrée (EBI) intervenue entre les gouvernements du Québec et du Canada , dans le cadre de ce programme, et sous réserve de l'approbation des projets par le gouvernement du Canada .





. Ces fonds seront disponibles en vertu des modalités de l'Entente bilatérale intégrée (EBI) intervenue entre les gouvernements du Québec et du , dans le cadre de ce programme, et sous réserve de l'approbation des projets par le gouvernement du . Le programme OASIS s'inscrit dans l'axe 3 du plan de mise en oeuvre 2022-2027 (PMO 2022-2027) du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à renforcer la résilience du Québec face aux impacts des changements climatiques. Cet axe est doté d'un budget total de 437 M$.





Rappelons que le PMO 2022-2027 est pourvu d'un budget total de 7,6 G$ consacré à la lutte contre les changements climatiques.

Liens connexes?:?

Pour en savoir davantage sur le programme OASIS :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/oasis.

Pour en savoir davantage sur le Plan pour une économie verte 2030 :

www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte.

Pour en savoir davantage sur son PMO 2022-2027 :

www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte/plan-mise-en-oeuvre.

