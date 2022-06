/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMONTAGNE ANNONCE UNE AIDE FINANCIÈRE AUX BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC/

Quatre mois après l'intrusion de l'armée russe en Ukraine, le Marché de l'Art continue de suivre son agenda sans être perturbé par le conflit qui se déroule aux portes de l'Europe. Les prestigieuses foires Art Basel, TEFAF et Brafa se succèdent en...

Les représentantes et les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, au nom de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et...