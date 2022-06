INVITATION AUX MÉDIAS - Invitation à la cérémonie québécoise de remise des insignes de l'Ordre national du Québec 2022





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, vous convie à la 36e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec.

Trente personnes recevront les insignes de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec, la plus prestigieuse distinction décernée par l'État québécois, en reconnaissance du caractère exceptionnel de leurs réalisations ainsi que de leur participation au rayonnement du Québec.

Date : Le 22 juin 2022



Heure : 14 h



Lieu : Agora

Hôtel du Parlement

Québec

La majorité des récipiendaires de l'Ordre national seront disponibles pour des entrevues sur place, qui pourront être réalisées à partir de 16 h 30.

Les représentantes et représentants des médias qui désirent couvrir la cérémonie devront être accrédités auprès du service aux courriéristes parlementaires, qui peut être joint au 418 643-1357 ainsi qu'à [email protected].

Le port du masque, lors de cet événement, est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les plus vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques, ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19, qui souhaitent participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, elles doivent consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

