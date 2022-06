Behavox fait un bond prodigieux en matière de conformité





Behavox, qui propose une gamme de produits de sécurité qui aident les équipes en charge de la conformité, des RH et de la sécurité à protéger leur entreprise et leurs collègues du risque commercial, a annoncé aujourd'hui le lancement de Behavox QuantumTM, sa solution de conformité de nouvelle génération. Le 19 juillet , Behavox tiendra une conférence intitulée "AI in Compliance and Security" (L'IA dans la conformité et la sécurité) pour présenter officiellement Behavox Quantum aux clients et au milieu de l'intelligence artificielle. Cette avancée en matière d'IA et d'apprentissage automatique intègre un tout nouveau moteur d'exécution IA de pointe et une toute nouvelle architecture IA.

« Cette solution est l'aboutissement de nos efforts au cours des trois dernières années et tire parti d'une technologie qui n'était pas disponible avant 2021 », a déclaré Fahreen Kurji, responsable de l'intelligence client. « Les commentaires que nous avons reçus jusqu'à ce jour indiquent que Behavox Quantum est l'avenir de l'IA et de l'apprentissage automatique. Il n'y a rien de comparable sur le marché aujourd'hui, il s'agit d'un véritable bond en avant dans le domaine des solutions de conformité. »

Ces modifications ont fait l'objet de tests scientifiques rigoureux pour comparer objectivement la précision et l'efficacité de Behavox Quantum par rapport aux alternatives. En utilisant ces tests scientifiques, Behavox Quantum a été évaluée par rapport à des produits basés sur des lexiques et a affiché une performance constante au moins 3000 fois meilleure, aussi bien en termes de précision que de résultats, certains modèles offrant des performances encore supérieures.

« Behavox Quantum génère des alertes pertinentes et exploitables, ce qui veut dire que moins de temps est perdu à traquer des faux positifs. La possibilité d'arrêter 80 % des acteurs malveillants en comparaison des 2 % arrêtés par les lexiques permettra de révolutionner le secteur », a affirmé le directeur de la technologie Joseph Benjamin. « L'évaluation objective de Behavox Quantum met sans équivoque ce produit dans une catégorie à part, c'est devenu le leader du marché dès le premier jour. »

Les modèles d'IA sont accompagnés d'une documentation complète sur le risque de modèle, produite par l'équipe interne de Behavox en charge de la conformité. Behavox Quantum protège les clients contre les risques suivants : les pratiques anti-monopole/anticoncurrentielles, les atteintes aux intérêts des clients, les conflits d'intérêt, la criminalité financière, les considérations d'honorabilité et de compétence, les indicateurs généraux de mauvaise conduite, les abus de marché et les erreurs de transactions.

Behavox Quantum fonctionne dans de multiples langues, parmi lesquelles l'espagnol, le japonais, le français, le danois et le suédois, d'autres langues seront ajoutées à mesure que l'offre s'élargira. La solution est dotée d'un traducteur intégré qui étend la couverture de surveillance aux équipes en charge de la conformité dans de multiples langues. Le Behavox Translator tire parti du même coeur d'IA de pointe que Behavox Quantum et, dans le domaine des services et de la conformité financiers, il a généré les meilleurs scores BLEU de sa catégorie face à Google, DeepL, Microsoft et Amazon.

La révélation du produit Behavox Quantum fait partie d'une culture d'innovation et du travail de première classe de la société. Behavox met en application la science et la technologie pour ses clients et continue de repousser les limites de l'IA et de l'apprentissage automatique, comme en témoigne la présentation à la conférence ICASSP des recherches de Behavox sur l'apprentissage continu.

À propos de Behavox

Behavox propose une gamme de produits de sécurité qui aident les équipes en charge de la conformité, des RH et de la sécurité à protéger leur entreprise et leurs collègues du risque commercial.

Grâce à une analyse reposant sur l'IA de toutes les communications d'entreprise, dont les courriels, la messagerie instantanée, les appels vocaux et les plateformes de vidéoconférence, Behavox aide les organisations à identifier les comportements illégaux, immoraux et malveillants sur le lieu de travail.

Fondée en 2014, Behavox a son siège social à Montréal et possède des bureaux à New York, Londres, Seattle, Singapour et Tokyo.

