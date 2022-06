Acheter-louer.fr annonce la signature d'un partenariat exclusif avec la PropTech Pocketimmo





Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat, annonce la signature d'un partenariat en vue de synergies commerciales avec la startup Pocketimmo, 1ère application de Matching immobilier fonctionnant sur le principe des sites de rencontre.

PARIS, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pocketimmo a été créée par Thierry Hazan et Johan Perez, l'un expert en création et développement d'entreprises technologiques, et l'autre, entrepreneur dans la PropTech issu d'un parcours international. Ils décident d'investir dans l'immobilier et l'innovation afin de fournir une solution disruptive adaptée aux nouvelles évolutions du marché.

Pocketimmo est le Tinder de l'immobilier, une plateforme qui géolocalise les appartements correspondant aux critères de recherche des utilisateurs pour les présenter dans un espace convivial et ergonomique. Une réelle révolution de la rencontre entre les professionnels de l'immobilier et les acquéreurs par le biais d'une application moderne et innovante, permettant d'allier performance, visibilité et simplicité. Et ce, sans utilisation de data et sans publicité.

Synergie commerciales et 1er pas dans le Metaverse

Ce partenariat offre de nombreuses synergies commerciales avec Acheter-Louer.fr qui pourra bénéficier de la visibilité supplémentaire offerte par le site/l'application de Pocketimmo dont l'objectif est d'atteindre le million d'utilisateurs dès la fin 2023 et 4 millions à fin 2024. Par ailleurs, le Groupe commercialisera l'application auprès de ses agences clientes, ainsi que la nouvelle offre Metaverse Immobilière de Pocketimmo proposant aux professionnels de leur créer une « Agence Virtuelle ». Celle-ci aura la particularité de relier virtuel et réel avec un flashcode présent dans l'agence virtuelle qui permettra d'accéder aux annonces des professionnels directement sur l'application Pocketimmo.

En contrepartie, Pocketimmo disposera d'une enveloppe data-media lui permettant de profiter de la base des 10 millions d'intentionnistes immobilier d'Acheter-Louer.fr afin d'augmenter les téléchargements de l'application.

Acheter-Louer.fr avec ce nouveau partenariat renforce son positionnement dans les PropTech et s'initie au web 3.0, un secteur en plein développement qui offre de belles perspectives pour le monde immobilier.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr ? ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier ? habitat ? Blog immo-habitat ? Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition ? Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobiliere virtuelle

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

À propos de Pocketimmo

Créée en 2020, Pocketimmo est une application de matching immobilier, allié du succès des professionnels au service des utilisateurs, la plateforme permet de proposer des biens aux utilisateurs selon 3 critères de recherche : le prix, la surface et la localisation. Pocketimmo s'engage sur une offre unique avec un tarif garanti et tout inclus. L'ensemble des annonces est trié de façon équitable et celles-ci profitent de la visibilité de nombreux partenaires venant accroître son développement.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 12:00 et diffusé par :