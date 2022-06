FEELM rejoint le Carbon Disclosure Project dans le cadre des efforts de SMOORE pour répondre à l'urgence climatique





FEELM, la plateforme phare de technologie d'atomisation appartenant à SMOORE, plus grand fabricant mondial du secteur du vapotage1, a rejoint le Carbon Disclosure Project (CDP) dans le cadre de la cotation de sa société mère.

Le CDP est un organisme indépendant sans but lucratif qui gère un système et répertoire mondial de déclaration pour le reporting environnemental des entreprises, municipalités et organisations à travers le monde. FEELM mesurera, gérera et publiera périodiquement auprès du CDP les données sur son impact écologique via SMOORE, dans le cadre de l'effort global pour atténuer les changements climatiques.

En 2021, plus de 680 institutions financières, pour une valeur d'actifs supérieure à 130 billions USD, ont répondu favorablement à la demande de partage de données du CDP, tandis que plus de 13 000 entreprises, représentant 64 % des marchés de capitaux mondiaux, ont publié via la base de données du CDP, un outil de référence et système de notation renommé permettant aux parties prenantes d'évaluer les actions durables, les données sur l'impact écologique, la transparence et la crédibilité des entreprises.

En mai 2022, FEELM a annoncé son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec un plan d'exécution stratégique qui inclut : l'introduction de solutions technologiques de vapotage zéro carbone, l'adoption de matériaux écologiques et d'emballages verts, un soutien à la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et l'activation d'un programme de recyclage des cartouches de vapotage et des cigarettes électroniques des clients.

L'action de rejoindre le CDP constitue une étape cruciale dans le parcours de FEELM visant à atteindre zéro émission nette, et permet aux investisseurs et autres parties prenantes d'évaluer et de surveiller les activités commerciales.

Sofia Luo, directrice du marketing de la division commerciale de FEELM, a déclaré :

« La neutralité carbone est un composant important de notre plan stratégique intégré en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG) car elle contribue à accélérer notre transformation opérationnelle. C'est pourquoi FEELM suit les mesures et la feuille de route énoncées dans le rapport ?Corporate Net-zero Pathway' publié par les Nations unies en 2021. FEELM poursuivra son engagement à respecter les normes des Nations unies, divulguera des informations de manière transparente et accueille favorablement le contrôle d'organisations internationales et du public, dans le but de concrétiser notre vision du développement d'une économie respectueuse de l'environnement et à faibles émissions de carbone. »

FEELM rejoint les plus importants producteurs de tabac/produits de vapotage au monde (British American Tobacco, Phillip Morris International et Japan Tobacco International) en acceptant d'être notée par le CDP, démontrant, une fois encore, l'engagement du secteur mondial du vapotage à réduire son impact écologique et à améliorer la transparence.

À propos de FEELM :

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de vapotage fermés au monde. Basé sur la meilleure technologie de chauffage par bobine céramique au monde, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE :

SMOORE est un leader mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs et de composants de vapotage pour les produits HNB (chauffés et non brûlés) sur une base ODM, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

D'après Frost & Sullivan, SMOORE est le plus important fabricant de dispositifs de vapotage au monde en termes de revenus avec 22,8 % de part totale du marché mondial en 2021. Sa part du marché mondial est supérieure à la somme des parts de marché des fabricants de la 2e à la 5e position.

1 En termes de revenus, représentant 16,5 % de part de marché totale, en 2019. Source : Frost & Sullivan.

