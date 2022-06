Crown Sterling annonce l'obtention d'un brevet pour une méthode inédite de compression pour clé cryptographique aux É.-U.





NEWPORT BEACH, Californie, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC , le chef de file en matière de souveraineté des données personnelles et fournisseur de technologies de chiffrement à résistance quantique et de compression, annonce que l'agence des brevets et marques de commerce des États-Unis a délivré le brevet 11 310 042 B2 (inventeur : Robert Edward Grant) relativement à un développement dans le domaine de la sécurité des données et de l'information ? méthodes de stockage et distribution de clés volumineuses.

La revendication principale énoncée dans le brevet 11,310,042 B2 est une méthode de cryptage et décryptage sécurisés de données dans laquelle une fonction est traitée pour obtenir une clé brute, qui est un chiffre irrationnel. Un dispositif informatique émetteur applique un point de départ et une longueur pour obtenir une clé raccourcie utilisée pour le cryptage. Un dispositif informatique récepteur identifie la fonction à partir d'un identifiant reçu et applique le point de départ et la longueur à une clé brute miroir pour produite la clé de décryptage.

Robert E. Grant, fondateur et PDG de Crown Sterling, a déclaré : « Nous sommes ravis de la rapidité avec laquelle ce brevet fondamental a été délivré par la US Patent and Trademark Office. Il s'agit du premier de nombreux nouveaux brevets liés à nos innovations en cryptographie et en compression. La chaîne de Crown Sterling est la première blockchain de couche 1 au monde à mettre en oeuvre la cryptographie à masque jetable et résistance quantique. »

Les ordinateurs quantiques, comme l'ont démontré le travail de Peter Shor et d'autres, ont des ressources informatiques au-delà des capacités que nous avons aujourd'hui, ce qui rend obsolète la sécurité du cryptage asymétrique traditionnel et de leurs algorithmes cryptographiques. Le masque jetable est une méthode de chiffrement basée sur la théorie de l'information qui ne repose pas sur des hypothèses au sujet des ressources informatiques d'un attaquant (et qui, par conséquent, offre une résistance quantique), contrairement aux protocoles de chiffrement conventionnels qui s'appuient sur les nombres principaux et la théorie des nombres. Cette nouvelle méthode de compression pour clés volumineuses permet une mise en oeuvre pratique et évolutive du cryptage à masque jetable, en combinaison avec la technologie des chaînes de blocs.

À propos de Crown Sterling Limited LLC

La mission de Crown Sterling est de permettre aux individus de statuer sur la propriété de leurs données, ainsi que de les protéger et contrôler à une époque où les grandes entreprises technologiques, qui sont pour la plupart non réglementées, exercent leur monopole tout en étant vulnérables. Le jeton utilitaire Crown Sovereign (CSOV) permet aux utilisateurs d'accéder à la nouvelle suite de produits, incluant la cryptographie à résistance quantique et les NFT, la messagerie cryptée de bout en bout et d'autres technologies futures de compression de données. La blockchain de Crown Sterling est une solution indépendante de couche 1 à haute vitesse conçue à l'aide de la structure Substrate de Polkadot. Avec le jeton CSOV et l'écosystème, les utilisateurs peuvent crypter leurs données personnelles, incluant la géolocalisation et l'historique de navigation, et convertir ces données en NFT avec la possibilité de les monétiser sur les marchés d'échange. Sachant que les données se taillent progressivement une place parmi les actifs le plus précieux au monde, Crown Sterling se réjouit à l'idée d'établir la nouvelle référence en matière de souveraineté des données personnelles . Pour en savoir plus sur Crown Sterling et le jeton CSOV, joignez-vous à la communauté sur Telegram et Twitter .

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 10:47 et diffusé par :