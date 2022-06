Grand rassemblement annuel d'EntreChefs PME : le plus grand incubateur d'idées des entrepreneur?e?s de PME





DRUMMONDVILLE, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fébrilité qu'EntreChefs PME, le nouveau Groupement des chefs d'entreprise, annonce le retour en présentiel de son événement phare, connu auparavant sous le nom de G500, les 21 et 22 juin à l'Hôtel Bonaventure Montréal. Le grand rassemblement d'EntreChefs PME réunit annuellement des centaines d'entrepreneur?e?s, principalement québécois?e?s, mais aussi belges, suisses et français?e?s.

« Après plus de 2 ans de distanciation physique, nous sommes heureux?se?s d'accueillir à nouveau nos membres en personne à l'occasion de ce puissant incubateur d'idées. Ce sont deux journées de rencontres riches en intelligence entrepreneuriale collective et en échanges décisifs. Chacun?e en ressort nourri?e et inspiré?e par le vécu d'autres propriétaires de PME. » affirme Diane Arseneau, directrice générale d'EntreChefs PME.

Pour la première fois, l'OBNL ouvre la porte de l'événement à des chef?fe?s d'entreprise non-membres. « Les besoins des propriétaires de PME sont criants : tous et toutes ont soif d'inspiration et de connexion. Nous nous devons de répondre présent?e?s au-delà de notre réseau. Beaucoup de réponses se trouvent entre chef?fe?s», ajoute-t-elle.

Les règles du jeu ont changé...

Le rôle même de l'entrepreneur?e est en mutation. Les décisions qu'on prend à la tête d'une entreprise en 2022 touchent à des enjeux structuraux (pénurie de main-d'oeuvre, inflation, approvisionnement chaotique, instabilité géopolitique, changements climatiques...) et les actions à entreprendre pour les surmonter exigent de profondes transformations. Elles demandent une détermination et une énergie soutenues malgré la fatigue accumulée et l'incertitude constante. « Le thème de l'édition s'est imposé naturellement. Plutôt que de ressasser les bloquants, nous voulions adresser les solutions et nous tourner vers l'avenir, avec pragmatisme et positivité», conclut Diane Arseneau.

MÉTAMORPHOSER, l'audace de se transformer.

Au programme : grand?e?s conférencier?e?s venant exposer leur vision du futur de l'entrepreneuriat, confidences d'entrepreneur?e?s qui ont fait l'expérience de transformations drastiques de leurs modèles d'affaires, exercices de codéveloppement de type world café, braindates, ateliers, visites d'industries, et surtout, moments de connexion entre chef?fe?s de PME.

Témoignages d'entrepreneur?e?s-chef?fe?s:

«Je ne connais pas d'autres événements comparables.» - Ivan Marchandise, Marchandise S.A.

«Je viens à l'événement avec l'esprit totalement ouvert et j'en repars l'esprit plein d'idées. Cela me nourrit, ça me remplit, ça me donne de l'espoir et confiance.» - Julie Éthier, Identification Multi Solutions.

«On repart avec une caisse à outils, et surtout, on ose oser!»- Hugo Charbonnel, Charbonnel SA.

Merci à nos partenaires: FBL, Groupement services collectifs, Investissement Québec, Lafond, Les Affaires, Synetik ErgoSolutions , Vooban.

À propos d'EntreChefs PME

EntreChefs PME, le nouveau Groupement des chefs d'entreprise, est le premier réseau francophone dédié au partage d'expérience pour les entrepreneur?e?s-chef?fe?s dans une formule collaborative, le club, où ils et elles peuvent s'enrichir mutuellement du vécu de leurs pairs. Grâce au club d'entrepreneur?e?s, les chef?fe?s de PME prennent tout simplement de meilleures décisions. Le réseau compte 2 000 membres à travers 235 clubs au Québec et dans ses antennes en Belgique, en Suisse, en France et au Nouveau-Brunswick. EntreChefs PME donne l'étincelle pour passer à l'action, pour se surpasser. Collectivement. entrechefspme.com

