Phoenix Court Group injecte 500 millions de dollars dans de nouveaux fonds pour soutenir les fondateurs, de la phase d'amorçage à l'entrée en bourse et au-delà





Phoenix Court Group, l'investisseur européen de capital-risque qui investit principalement en phase d'amorçage, lance aujourd'hui de nouveaux fonds, d'une valeur de 500 millions de dollars, pour aider les fondateurs du troisième plus grand écosystème d'innovation au monde ainsi que leurs équipes à créer des entreprises technologiques d'envergureinternationale, en les accompagnant dela phase d'amorçage à l'introduction en bourse. Cette étape marque une transition pour Phoenix Court Group, qui investit maintenant sur le long terme dans les technologies après s'être forgé une réputation mondiale pour avoir investi dans des startups en phase d'amorçage qui sont par la suite devenues des licornes grâce à LocalGlobe et Latitude. 1

Phoenix Court Group propose désormais quatre fonds distincts, chacun visant un stade du marché : LocalGlobe se concentre sur les phases de pré-amorçage et d'amorçage, et Latitude sur le démarrage et la première phase de croissance ; les nouveaux fonds, Solar et Basecamp, étaient auparavant financés en interne et vont maintenant commencer à être institutionnalisés. Solar est le fonds de Phoenix Court Group axé sur la montée en puissance des entreprises, son objectif étant de soutenir les sociétés technologiques lors de leur entrée en bourse et au-delà. Basecamp est une communauté diversifiée qui compte plus de 50 fonds émergents en phase de démarrage, de Business Angels et de solo-GP en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Inde, en Israël et aux États-Unis.

Grâce à ces nouveaux fonds, 500 millions de dollars supplémentaires seront investis à New Palo Alto, cette zone à quatre heures de train du centre de Londres qui est passée, ces 5-10 dernières années, du statut de marché « frontière » réservé aux meilleurs investisseurs du monde à celui d'écosystème d'innovation le plus performant au monde après la Baie de San Francisco et Beijing, donnant naissance à des entreprises scientifiques et technologiques d'envergure internationale. Solar vient renforcer l'engagement de Phoenix Court à s'attaquer au sous-investissement dans le financement des phases de démarrage et de scaling, tandis que Basecamp continue d'illustrer, avec le Newton Venture Program, la mission de Phoenix Court : appuyer la prochaine génération de grandes entreprises d'investissement tout en cherchant à accroître la diversité dans le secteur de l'investissement en capital-risque.

Saul Klein, cofondateur de Phoenix Court Group, a déclaré : « Bien qu'elle soit la troisième région créatrice d'entreprises privées à forte croissance dans le monde, cette région est encore mal desservie par les investisseurs, en particulier aux stades de démarrage et de scaling. On assiste ici non seulement à un manque de financement important au stade du scaling, mais également au fait que moins de 20 % du capital investi à ce stade est d'origine nationale : lorsque des entreprises de notre région font l'objet d'une acquisition ou d'une entrée en bourse, les retraités et les épargnants britanniques passent à côté de cette opportunité alors que leurs équivalents canadiens, australiens et singapouriens en bénéficient. »

« Notre vision s'étale sur 10 ans pour nos investissements. Compte tenu de l'accès, des connaissances et de l'engagement dont nous disposons grâce à nos fonds LocalGlobe, Latitude, Solar et Basecamp, nous continuons à penser que c'est le lieu idéal pour créer des entreprises innovantes et ouvrir la voie à une nouvelle ère d'innovation éthique. Nous ne construisons pas le prochain Palo Alto, nous en construisons un autre. »

De concert avec cet élargissement de sa famille de fonds, Phoenix Court Group a donné plus de détails sur Phoenix Court Works : sa fondation soutient des organisations dans le quartier londonien de Somers Town, ainsi qu'à Camden et New Palo Alto. Phoenix Court Works est financée via l'attribution de 10 % des bénéfices de la société de gestion de Phoenix Court Group ainsi que de 2 % du report de tous les fonds. Phoenix Court Works a soutenu 23 organisations à ce jour et s'est concentrée sur trois grands thèmes : la santé et le bien-être, l'éducation et l'inclusion, et le climat et l'environnement.

1 Données Dealroom

