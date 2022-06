Reality NFT soutenu par les solutions décentralisées de Golem Network.





ZOUG, Suisse, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Landlord Go est un jeu révolutionnaire d'échange de biens immobiliers en réalité augmentée et géolocalisée, le plus important du genre au monde. Chaque jour, six millions de joueurs peuvent acheter, vendre ou même percevoir un loyer pour certains des monuments et bâtiments les plus emblématiques de la planète, comme la tour Eiffel ou l'Empire State Building. Landlord Go a transformé le monde du jeu et un nouveau projet est sur le point de voir le jour : Reality NFT, soutenu par les solutions décentralisées de Golem Network. La consultation de contenus premium sur Landlord Go génère désormais des revenus passifs pour les bénéficiaires de Reality NFT.

Le réseau Golem est une plateforme open source décentralisée conçue pour le partage des ressources informatiques. L'architecture de Golem a permis de fournir à Reality NFT une plateforme qui gère les tâches de backend, notamment l'accès à la blockchain et le calcul des revenus passifs des propriétaires de NFT, permettant ainsi la création de l'écosystème de Reality NFT.

« Puisqu'il est décentralisé, le Golem Network est le choix tout indiqué pour héberger des passerelles vers la blockchain. Le mécanisme de découverte de Golem lui permet d'éviter les points de centralisation qui sont typiques des solutions web2. Grâce à cette approche, il est beaucoup plus facile d'assurer un accès permanent à un service hébergé sur Golem », a déclaré Pawe? Burgchardt, directeur des produits de Golem Factory.

Sieciech Czajka, ingénieur logiciel principal chez Golem Factory, a ajouté : « Le Golem Network permet d'héberger diverses applications allant du traitement par lots (par exemple les calculs scientifiques, les rendus) aux backends de type service. Lorsque la demande de calculs augmente, il est très facile de faire évoluer la situation en commandant davantage de fournisseurs et en y installant des occurrences supplémentaires d'un service. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Reality NFT pour les aider à tirer parti de l'informatique décentralisée et à appliquer cette technologie pour renforcer leur backend. »

« Dans le cadre du développement de la plateforme Golem, notre équipe de R&D a mené des recherches dans divers domaines de la cryptoéconomie et de la conception de mécanismes. Ces recherches nous ont permis d'accumuler une expérience considérable que nous sommes heureux de partager avec nos partenaires. Tout comme avec Golem, notre objectif est de poser des bases solides pour une économie durable et d'aider les jeux Reality à créer de la valeur pour les utilisateurs », a expliqué Marcin Benke, conseiller en R&D chez Golem Factory.

Le Golem Network proposera bientôt d'autres projets passionnants. Entre-temps, la société organise un concours permettant aux utilisateurs de gagner 1 500 dollars pour un NFT d'OpenSea. Vous trouverez de plus amples informations sur le site realitynft.golem.network .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ehyeh_J2qgY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1843084/Golem_Network_Team.jpg

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 06:37 et diffusé par :