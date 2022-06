Platform.sh, champion français du cloud, lève 140M$ en Série D pour soutenir son hyper-croissance à l'international





Fleuron français du cloud, la scale-up annonce aujourd'hui un nouveau tour de table en Série D pour soutenir son hyper-croissance en Europe , aux Etats-Unis et en Asie. Platform.sh accompagne depuis plus de 7 ans de nombreuses organisations dans le développement et la gestion de leurs flottes de sites web et d'applications.

Construite autour d'un ADN 100% remote et forte de ses 340 employés répartis dans 36 pays à travers le monde, Platform.sh compte recruter de nouveaux collaborateurs d'ici fin 2023.

Avec plus de 5,500 clients internationaux, Platform.sh revendique 40M$ d'ARR sur 2021.

PARIS et SAN FRANCISCO, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Platform.sh , plateforme unifiée et sécurisée pour créer, améliorer et faire monter en charge les applications web, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 140M$ en Série D. Cette dernière a été réalisée auprès de Digital+ Partners (Munich), Morgan Stanley Expansion Capital (San Francisco), Revaia (Paris) - et suivie par les fonds existants BGV, Eurazeo, Hi Inov et Partech. Ses objectifs : consolider son positionnement en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, renforcer ses équipes à l'international et enfin réaffirmer sa stratégie d'acquisition.

Grâce à cette levée de fonds, Platform.sh va pouvoir consolider sa position de leader et recruter de nouveaux collaborateurs afin de concrétiser ses objectifs d'expansion. La scale-up tricolore confirme également son intention d'acquérir des technologies tierces ultra-performantes et complémentaires à sa plateforme. Une stratégie gagnante pour l'entreprise jusqu'à présent. L'acquisition de Blackfire.io en mai 2021 lui a notamment permis d'étendre son offre en matière de gestion de la performance des applications web et d'accélérer sa croissance organique.

Platform.sh a connu dès ses débuts un succès international en supprimant les difficultés liées à la création de sites ou d'applications web. En effet, les équipes digitales font face à une multitude d'options quand il s'agit de choisir leur technologie ou leur langage de programmation - Et cela ne fait que s'accélérer. Choisir la bonne technologie pour le bon usage (back-end et front-end), tout en standardisant sur une seule plateforme cloud est l'un des grands avantages proposés par Platform.sh. La solution est particulièrement adaptée aux organisations gérant des centaines, voire des milliers de sites et d'applications web - Et ce quelle que soit la technologie choisie, tout en supprimant le besoin d'opérations informatiques et de cloud management.

Grâce à Platform.sh, les sites et les applications web peuvent être réalisés par des équipes de développement distribuées (y compris des agences externes), dans différents langages, et en utilisant différents frameworks. En résulte une collaboration et une automatisation optimisée permettant d'améliorer considérablement la productivité et génèrent des économies significatives sur les dépenses liées au cloud.

Les organisations de toutes tailles peuvent également réduire leurs émissions de carbone grâce à la densité de serveurs inégalée fournie par Platform.sh. Son engagement en faveur d'un hébergement plus durable l'a conduite à travailler actuellement sur l'obtention de la certification B-Corp. La plateforme de cloud responsable et la stratégie de gestion de flottes de Platform.sh ont déjà été adoptées par de très importantes entreprises mondiales telles qu'Adobe, Nestlé - et également des sociétés comme Gault et Millau, Unicef, l'Université du Missouri.

Fondée en 2015 et membre du French Tech 120 pour la troisième année consécutive, Platform.sh emploie aujourd'hui 340 personnes dans 36 pays, avec un revenu annuel récurrent de plus de 40M$. Si elle est devenue l'une des entreprises technologiques les plus innovantes, c'est également grâce à son modèle 100% remote. Cette levée de fonds témoigne du succès de Platform.sh et de l'essor de l'écosystème technologique français.

« Depuis nos débuts, nous avions comme objectif de simplifier l'expérience des développeurs web et aujourd'hui, notre approche a inspiré de nombreuses marques à dimension internationale. Nous sommes fiers d'aller au-delà en les accompagnant dans leur transition écologique et ce pour les aider à mieux appréhender l'impact environnemental de leurs activités numériques. Grâce à ce tour de table, nous allons pouvoir accélérer notre développement, et permettre à l'ensemble des développeurs d'accéder à notre technologie. », se réjouit Frédéric Plais, Co-fondateur et CEO de Platform.sh.

« Nous sommes fiers de nous associer à Platform.sh et de les soutenir dans leur mission : aider les entreprises à mettre en place une infrastructure cloud automatisée, tout en réduisant leur empreinte carbone. Leader sur les marchés du DevOps et du PaaS, Platform.sh a réussi à ajouter une énorme valeur pour ses clients, notamment en fournissant aux développeurs une plateforme à la fois plus sûre et plus rapide. Nous partageons également avec l'équipe la conviction que l'hébergement propre est la prochaine étape du marché de l'infrastructure cloud. Nous sommes donc enthousiastes de soutenir une entreprise qui affiche les plus hauts niveaux d'ambition et d'éthique. », déclare Morgan Kessous, Associé chez Revaia Partners.

« Nous suivons le parcours de Platform.sh depuis plusieurs années et sommes ravis de soutenir l'objectif de Frédéric et son équipe qui est de devenir le leader mondial en matière de Fleet Management. La guerre des talents chez les développeurs, ainsi que la complexité croissante de l'infrastructure web et des outils DevOps sont à l'origine d'une très forte demande sur ce marché. Nous partageons la vision et les valeurs de Platform.sh, et croyons fermement à leur capacité d'offrir aux organisations plus de temps, afin de se concentrer sur la création d'expériences extraordinaires.», ajoute Julian Mattes, Associé chez Digital+ Partners.

« Les sites web ont toujours été au coeur de l'image de marque et de l'expérience client. En tant que tel, des éléments comme le temps de chargement, la collaboration interne entre les équipes ou encore la nécessité d'itérer très rapidement sont des enjeux de taille. Frédéric et toute l'équipe de Platform.sh ont su construire la plateforme leader sur ce marché pour s'attaquer de front à ces problèmes, et nous sommes impatients de nous associer à la société dans sa prochaine phase de croissance. », explique Pete Chung, Partner chez Morgan Stanley Expansion Capital.

Platform.sh a été conseillé par KeyBanc Capital Markets, Gide et White & Case. Les nouveaux investisseurs ont été conseillés par White & Case.

À propos de Platform.sh

Créée en 2015 par Frédéric Plais, Ori Pekelman et Damien Tournoud, Platform.sh est une plateforme cloud d'hébergement d'applications web, leader dans le domaine du management de flottes de sites et applications web. Sa solution innovante de déploiement continu permet aux équipes en charge de sites eCommerce, sites média, applications innovantes et à fort trafic de concentrer leurs efforts sur le développement et l'amélioration de leurs applications sans à avoir à se soucier des problématiques d'infrastructure (scalabilité, déploiement continu, maintenance, sécurité, monitoring 24/24 ...). Platform.sh est disponible en Europe, aux États-Unis et en Asie, via des partenariats mondiaux avec AWS, Google Cloud Platform, Azure, Orange et OVHcloud.

La société, lauréate du programme H2020 de la Commission européenne, récemment reconnue par Numeum dans le cadre du Top 250 pour sa croissance internationale, membre du French Tech 120 et de Gaia-X et certifiée "Great Place to Work", a son siège social à Paris (France) et à San Francisco et a parmi ses clients des marques prestigieuses telles qu'Adobe, Nestlé, Gault et Millau, Unicef, l'Université du Missouri, et bien d'autres.

À propos de Revaia

Basé au coeur de l'Europe au sein de deux des plus grands moteurs financiers et technologiques du continent - Paris et Berlin - Revaia est un fonds paneuropéen par définition. Nous investissons dans des entreprises européennes en phase de croissance ayant des ambitions mondiales et un leadership durable. Nous sommes une équipe jeune, complémentaire et diversifiée, et expérimentée en matière d'entrepreneuriat et de capital-investissement. Nous construisons des ponts entre les marchés de croissance et les marchés publics. Nous sommes des "sparring-partners" pour les entrepreneurs qui s'efforcent de transformer notre monde pour le meilleur. Notre équipe a déjà investi dans des entreprises comme Aircall, Algolia, Deepki, Epsor, Frontify, GetAccept, etc.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.revaia.com .

À propos de Digital+ Partners

Basé à Francfort, Munich et Londres, Digital+ Partners est un investisseur en capital de croissance technologique de premier plan axé sur les entreprises technologiques du DACH et d'Europe, avec plus de 800 millions de dollars d'actifs sous gestion. Digital+ Partners a pour objectif d'aider les entrepreneurs ambitieux à devenir des leaders technologiques mondiaux, en leur fournissant des conseils stratégiques et un soutien financier à long terme pour les aider à définir et à exécuter leurs plans de croissance. Digital+ Partners se concentre exclusivement sur les entreprises technologiques B2B et s'appuie sur un profond réseau d'entreprises pour aider les sociétés du portefeuille à accéder à de nouveaux marchés et à établir de nouveaux partenariats.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.dplus.partners .

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley Expansion Capital est la plateforme d'investissement privé axée sur la croissance au sein de Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Expansion Capital cible les investissements en actions et en crédit de croissance dans les secteurs de la technologie, de la santé, de la consommation, des médias numériques et bien d'autres secteurs à forte croissance. Depuis plus de trois décennies, Morgan Stanley Expansion Capital poursuit ses projets avec succès et a déjà réalisé des investissements dans plus de 200 entreprises, en s'appuyant sur la marque et le réseau mondial de Morgan Stanley.

Pour de plus amples informations sur Morgan Stanley Expansion Capital, rendez-vous sur notre site : www.morganstanley.com/im/expansioncapital .

Contacts presse

Pierre Gatey - 06 07 33 89 45 - [email protected]

Léa Kaniewski - 06 23 62 37 41 - [email protected]

