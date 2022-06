Montréal, le SPVM et l'Institut du Nouveau Monde dévoilent les trois rapports de consultation issus de la démarche entourant le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l'Institut du Nouveau Monde (INM) sont fiers de dévoiler trois rapports de consultation issus des démarches et des activités entourant la tenue du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, qui s'est déroulé cet hiver. Ces rapports détaillent les grands constats rattachés aux engagements qui ont été pris au terme de la deuxième journée de travaux du Forum, le 31 mars 2022, et mettent en lumière des mesures plus spécifiques pour les concrétiser.

Organisé par le SPVM, en collaboration avec la Ville et l'INM, ce Forum a jeté les bases d'un nouveau modèle montréalais en matière de sécurité urbaine. Les partenaires institutionnels et communautaires stratégiques des milieux concernés ont convenu de quatre engagements communs afin de prévenir la violence auprès des jeunes et d'assurer la sécurité dans les quartiers de Montréal, soit :

S'engager de manière durable et constante au sein de démarches de concertation;

Partager l'information utile en temps opportun pour anticiper la violence;

Adopter et promouvoir une approche de prévention globale et intégrée de la violence armée basée sur les meilleures pratiques, former et outiller nos intervenantes et intervenants en ce sens;

Prioriser les initiatives qui renforcent le sentiment d'appartenance au milieu de vie, la prévention et les interventions auprès de populations cibles et de jeunes à haut risque.

Rappelons qu'un comité de suivi sera mis en place pour suivre l'évolution des engagements et bien mesurer les impacts de chaque action, et que, fort du succès de ce premier Forum, un deuxième se tiendra en 2023.

« Le Forum a été une occasion unique de réunir différentes expertises autour d'une même table pour partager des pistes de solutions et identifier des actions concrètes à prendre. Avec ces trois rapports, nous avons maintenant une feuille de route pour créer un modèle montréalais de sécurité urbaine, un modèle qui mettra les jeunes et la prévention au coeur de notre stratégie d'intervention. Aujourd'hui, grâce à cette démarche, nous comprenons mieux le phénomène et nous savons que nous devons faire front commun et briser les silos pour le contrer. Afin d'assurer la quiétude de tous les quartiers de la métropole, il faut continuer d'agir de façon concertée en prévention, en intervention et sur le contrôle des armes à feu. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail ensemble afin de lutter contre la violence armée et maintenir le caractère sécuritaire de la métropole », a déclaré le responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif, Alain Vaillancourt.

« J'accueille les constats soulevés dans ces rapports produits par l'INM. Il s'agit de documents qui témoignent de la sincérité et de l'authenticité de la démarche et surtout de la volonté collective d'agir dans cette lutte contre la violence armée. Nous sommes sur la bonne voie pour développer un modèle montréalais de sécurité urbaine concerté qui mobilise l'ensemble des intervenants et qui met la prévention au centre de sa stratégie d'intervention », a souligné la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy.

« Ces trois rapports démontrent que le problème de la violence armée à Montréal n'est pas l'affaire d'un seul milieu ou d'une seule institution. L'action concertée est essentielle si on veut mieux prévenir la violence et contribuer à des milieux de vie sécuritaires pour les jeunes. J'espère que ces documents agiront comme aide-mémoire et catalyseurs du travail qui reste à faire et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la réflexion en mode solutions », a mentionné la directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, Malorie Flon.

Mieux communiquer pour prévenir et anticiper la violence chez les jeunes

Les rapports rendus publics aujourd'hui se penchent sur le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée ainsi que sur deux initiatives organisées en marge de cet événement par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) de la Ville.

Dans son rapport concernant spécifiquement les activités du Forum, l'INM rapporte l'importance pour les acteurs clés de partager l'information utile en temps opportun afin d'anticiper la violence. Il est ainsi recommandé d'adopter et de promouvoir une approche de prévention globale et intégrée de la violence armée basée sur les meilleures pratiques, à commencer par la formation adéquate des intervenantes et intervenants.

Les événements Montréal sécuritaire pour les jeunes : dialogue sur l'intervention en prévention de la violence et Perspectives sur les violences armées : le regard des jeunes, qui ont eu lieu cet hiver, visaient à établir une écoute active auprès des organismes communautaires et des jeunes afin de mettre en place des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie de ces derniers et les maintenir loin de la criminalité et des armes. À cet effet, l'INM relaye le constat de l'importance de la priorisation d'initiatives qui renforcent le sentiment d'appartenance au milieu de vie, la prévention et les interventions auprès de populations et de jeunes à haut risque.

Consulter les trois rapports de l'Institut du Nouveau Monde en cliquant ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 10:53 et diffusé par :