Invitation aux médias - Bilan des réalisations pour la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en compagnie des ministres et députés du caucus de la région de la Capitale-Nationale, convie les représentants des médias à une conférence de presse au sujet des principales réalisations dans la région au courant de la dernière année. À cette occasion, les neuf députés de la région présenteront le bilan de leurs accomplissements dans leur territoire respectif.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 17 h le 20 juin, à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Cette confirmation de même que le lieu où se tiendra l'événement seront envoyés vers 10 h le 21 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Le 21 juin 2022



Heure: 15h30



Lieu: Québec (Québec)

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19.

