CGTN : La Chine souligne la nécessité de promouvoir la mondialisation économique dans un contexte de crise mondiale





PÉKIN, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le monde fait face à des changements majeurs et à une pandémie inédite depuis un siècle, la Chine a souligné l'importance de promouvoir la mondialisation, même si le processus d'intégration économique est en proie à des vents contraires.

Afin de forger une plus grande synergie pour le développement et de combler le fossé du développement, la communauté internationale doit mettre en commun les ressources de coopération, les plateformes et les réseaux de partenariats de développement, a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping dans un discours virtuel à la session plénière du 25e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

« Nous avons pleine confiance dans le développement économique de la Chine », a déclaré Xi. « La Chine poursuivra la promotion d'un développement de haute qualité, l'expansion d'une ouverture de haut niveau avec une volonté ferme, et la poursuite de la coopération Belt and Road de haute qualité. »

Un développement mondial plus équitable et durable

Notant que la communauté internationale est désireuse de parvenir à un développement plus équitable, durable et sûr, Xi a déclaré qu'il était important de saisir les opportunités, de relever les défis de front et de travailler à la mise en oeuvre de l'Initiative mondiale pour le développement afin de construire un avenir partagé de paix et de prospérité.

Le président chinois avait déjà proposé l'Initiative de Développement Mondial dans son discours à la 76ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies par liaison vidéo en septembre de l'année dernière. Le plan trace une voie pour le développement international.

Il est primordial que tous les pays renforcent la « connectivité en douceur » des politiques de développement et des règles et normes internationales, a déclaré Xi aux participants du forum.

Il convient de rejeter les tentatives de découplage, de rupture d'approvisionnement, de sanctions unilatérales et de pression maximale, et de supprimer les barrières commerciales afin de maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, de faire face à l'aggravation des crises alimentaire et énergétique et de relancer l'économie mondiale, a-t-il déclaré.

Il est important de suivre un véritable multilatéralisme, et de respecter et soutenir la poursuite par tous les pays de voies de développement adaptées à leurs conditions nationales, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il est également important de construire une économie mondiale ouverte et d'accroître la représentation et la voix des marchés émergents et des pays en développement dans la gouvernance économique mondiale.

Il a également appelé les pays à poursuivre le développement axé sur l'innovation, en soulignant l'importance de libérer le potentiel de la croissance axée sur l'innovation, d'améliorer les règles et l'environnement institutionnel pour l'innovation, et de supprimer les obstacles au flux des facteurs d'innovation.

Xi a exhorté les efforts visant à approfondir les échanges et la coopération dans le domaine de l'innovation, à faciliter une intégration plus profonde de la science et de la technologie dans l'économie et à s'assurer que les fruits de l'innovation soient partagés par tous.

La Chine continuera de promouvoir un développement de qualité

Le président chinois a souligné que les fondamentaux de l'économie chinoise - forte résilience, potentiel colossal et durabilité à long terme - restent inchangés.

Étant l'un des premiers pays à reprendre le travail et la production, le pays est devenu la seule grande économie à enregistrer une croissance positive en 2020, son PIB dépassant 114,4 trillions de yuans (environ 18,1 trillions de dollars) en 2021.

Un récent rapport publié par la Chambre de commerce américaine en Chine du Sud a indiqué que plus de 70 % des entreprises évaluées ont des plans de réinvestissement en Chine pour 2022, et 58 % considèrent que leur retour sur investissement global en Chine est plus élevé que dans d'autres endroits.

La Chine est prête à travailler avec la Russie et tous les autres pays pour explorer les perspectives de développement, partager les opportunités de croissance et apporter de nouvelles contributions à l'approfondissement de la coopération mondiale au développement et à la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, a déclaré Xi.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-17/Xi-addresses-25th-St-Petersburg-International-Economic-Forum-1aWGtfC4wN2/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=lVFV29vcce0

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 08:27 et diffusé par :