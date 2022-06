Trajan acquiert une entreprise de premier plan dans le domaine des consommables et des outils de chromatographie afin d'atteindre une masse importante dans son portefeuille de chromatographie en phase gazeuse





Faits marquants

Trajan acquiert Chromatography Research Supplies, Inc. ( CRS ), un important fabricant mondial de consommables analytiques de haute qualité

), un important fabricant mondial de consommables analytiques de haute qualité Celle-ci fournira à Trajan des capacités de production améliorées et étendues pour servir son activité croissante de chromatographie en phase gazeuse. Elle renforcera le portefeuille de produits de Trajan, en particulier dans le domaine critique de l'entrée de la chromatographie en phase gazeuse et de l'introduction des échantillons

Élargissement de l'empreinte de l'infrastructure mondiale avec l'acquisition d'actifs immobiliers de fabrication aux États-Unis

Fait suite à trois acquisitions réussies et à un investissement stratégique depuis la cotation à l'ASX en juin 2021

L'acquisition génère des revenus prévisionnels pour l'exercice 22 de 14,1 millions de dollars US (20,1 millions de dollars australiens [1] ) et un résultat d'exploitation avant amortissements de 4,2 millions de dollars US (6,0 millions de dollars australiens [1] ) [2] ), et des synergies annuelles estimées à environ 1,3 million de dollars australiens [7]

) et un résultat d'exploitation avant amortissements de 4,2 millions de dollars US (6,0 millions de dollars australiens ) ), et des synergies annuelles estimées à environ 1,3 million de dollars australiens Le prix d'acquisition de 43,3 millions de dollars US (61,9 millions de dollars australiens [1] ) représente environ 9,5 fois le résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 (avant synergies) [3]

) représente environ 9,5 fois le résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 (avant synergies) L'augmentation du bénéfice par action pour l'exercice 2023 devrait être de >31 % [1],[4],[5],[6] (sans tenir compte de l'impact des synergies) ou de >42 % (en incluant 100 % de l'impact pro forma des économies d'entreprise et des synergies de lignes de produits identifiées [7] )

(sans tenir compte de l'impact des synergies) ou de >42 % (en incluant 100 % de l'impact pro forma des économies d'entreprise et des synergies de lignes de produits identifiées ) L'acquisition sera financée par le biais d'un placement institutionnel entièrement souscrit de 29,7 millions de dollars australiens ( placement ), d'un financement par emprunt de l'acquisition de 20 millions de dollars australiens par le biais d'une facilité avec HSBC et de 13,4 millions de dollars provenant de la trésorerie existante

), d'un financement par emprunt de l'acquisition de 20 millions de dollars australiens par le biais d'une facilité avec HSBC et de 13,4 millions de dollars provenant de la trésorerie existante Le webinaire pour les investisseurs se tiendra à 10 h 30 (AEST) le vendredi 17 juin 2022. Inscrivez-vous via ce lien .

MELBOURNE, Australie, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- La société internationale de science et de dispositifs analytiques Trajan Group Holdings Limited (ASX: TRJ) (Trajan ou la société) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord contraignant d'achat d'actions et d'un accord d'achat de biens immobiliers pour acquérir 100 % de Chromatography Research Supplies, Inc. (CRS), un fabricant mondial de premier plan de consommables analytiques de haute qualité basé au Kentucky, aux États-Unis.

En activité depuis plus de 25 ans, CRS est l'un des principaux fabricants d'outils de sertissage électroniques et manuels, de filtres à gaz, de ferrules et de septa pour ports d'injection. Ses produits sont utilisés dans les laboratoires d'analyse et dans diverses autres industries dans le monde entier et sont réputés pour leur qualité, leur facilité d'utilisation et leur niveau élevé d'assistance.

L'acquisition est hautement complémentaire au portefeuille de produits existant de Trajan dans le flux de travail analytique et consolide la position actuelle de Trajan en tant que leader du marché dans l'introduction d'échantillons pour la chromatographie en phase gazeuse, en soutenant la qualité des fonctions de connexion et d'étanchéité des voies d'écoulement avec deux lignes de produits leaders, les septa et ferrules. CRS est un fournisseur de longue date de consommables pour Trajan depuis l'acquisition de SGE Analytical par Trajan en 2013.

De plus, l'acquisition étend le portefeuille de Trajan via les autres lignes de produits de CRS. Ces lignes de produits comprennent des outils liés au scellement de flacons d'échantillons qui sont très complémentaires de l'activité Soltec de Trajan acquise fin 2018, et des technologies de revêtement qui s'alignent fortement sur les activités d'automatisation de Trajan, Axel Semrau et LEAP Pal Parts, toutes deux acquises fin 2021.

CRS a un historique de performance financière solide, avec une croissance accélérée prévue pour l'exercice 2022 prévu, ajoutant un revenu prévu pour l'exercice 2022 de 14,1 millions de dollars US (20,1 millions de dollars australiens[8]) et un résultat d'exploitation avant amortissements prévu de 4,2 millions de dollars US (6,0 millions de dollars australiens[8])[9]. Le prix d'acquisition de 43,3 millions de dollars US (61,9 millions de dollars australiens[8]) implique une valeur d'environ 9,5 fois le résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu[10] sur une base de pré-synergies.

Trajan a identifié d'importantes synergies de revenus et de coûts, ainsi que des économies d'entreprise réalisées à partir de la date d'acquisition et de l'alignement de la gamme de produits, pour des synergies annuelles totales estimées à environ 1,3 million de dollars australiens[11], qui devraient se concrétiser au cours des deux ou trois premières années de propriété. Grâce à la consolidation des installations de fabrication actuelles, Trajan peut réaliser des synergies supplémentaires à moyen et long terme.

Stephen Tomisich, directeur général de Trajan a déclaré : « L'acquisition de CRS améliore de multiples domaines de notre activité et s'appuie sur nos précédentes acquisitions réussies pour fournir des produits complets et les meilleurs de leur catégorie dans le flux de travail analytique. »

« Notre leadership sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse est renforcé par l'ajout des composants septa et ferrules, ainsi que par l'introduction d'un portefeuille plus large de produits dans d'autres domaines du flux de travail analytique qui s'appuient sur notre activité d'automatisation. »

« Comme pour nos acquisitions précédentes, nous avons établi un partenariat avec CRS depuis de nombreuses années, nous comprenons leur activité et nous savons précisément où ils s'intègrent au sein de Trajan. L'acquisition permet d'augmenter les bénéfices et peut être rapidement intégrée. l est important de noter que nos acquisitions renforcent les capacités pour réaliser notre vision de soins de santé personnalisés, préventifs et basés sur les données. »

Trajan dispose d'un cadre éprouvé pour identifier, acquérir et intégrer des entreprises complémentaires dans son infrastructure. Ce cadre implique une approche « proche des fondateurs » qui s'appuie sur des relations approfondies avec l'industrie, cible des solutions dans le flux de travail analytique qui ont le potentiel de devenir les meilleures normes de l'industrie, est complémentaire à un ou plusieurs segments d'activité, et offre une opportunité stratégique d'accroître la valeur pour les actionnaires.

En utilisant ce cadre, Trajan a, au cours des 11 dernières années, construit une solide expérience en matière de croissance organique et par acquisition. Ce processus s'est accéléré depuis l'introduction en bourse de la société en juin 2021, avec l'acquisition de l'entreprise d'automatisation de laboratoire Axel Semrau GmbH en novembre 2021, de l'entreprise de micro-échantillonnage Neoteryx LLC en décembre 2021 et de LEAP PAL Parts and Consumables en décembre 2021 et après avoir conclu un investissement stratégique dans la surveillance de la santé des consommateurs avec Humankind Ventures Ltd (opérant sous le nom de Forth) en novembre 2021.

Contrepartie de l'acquisition

Trajan acquiert CRS pour 43,3 millions de dollars US (61,9 millions de dollars australiens[12]) par le biais d'un accord d'achat d'actions et d'un accord d'achat immobilier, ce dernier portant sur l'achat du terrain et du bâtiment à partir desquels CRS opère dans le Kentucky, aux États-Unis.

La société financera l'acquisition de CRS par le biais d'un placement entièrement souscrit de 29,7 millions de dollars australiens auprès d'investisseurs institutionnels, sophistiqués et professionnels admissibles, d'une facilité de crédit d'acquisition auprès de HSBC de 20,0 millions de dollars australiens et de 13,4 millions de dollars australiens provenant de la trésorerie existante. La réalisation de l'acquisition de CRS par Trajan est conditionnée à la réalisation du placement et à la satisfaction par Trajan des conditions habituelles de prélèvement dans le cadre de la facilité de financement d'acquisition de HSBC.

Le placement est émis à un prix d'offre de 2,00 $ par nouvelle action (prix d'offre), ce qui représente une décote de 11,1 % par rapport au dernier prix de clôture de 2,25 dollars le 16 juin 2022.

Le placement donnera lieu à l'émission d'environ 14,8 millions d'actions nouvelles (nouvelles actions), représentant environ 11,0 % des actions existantes de Trajan en circulation. Les nouvelles actions émises dans le cadre du placement seront de même rang que les actions Trajan existantes à leur date d'émission.

Plan d'achat d'actions

Trajan offrira également aux actionnaires éligibles en Australie et en Nouvelle-Zélande la possibilité de participer à un plan d'achat d'actions (« Share Purchase Plan ») non souscrit. Ce SPP a une limite de 30 000 dollars par actionnaire admissible.

Les nouvelles actions dans le cadre du SPP seront émises à 2,00 dollars par action, soit le même prix que le prix d'offre dans le cadre du placement.

Le SPP vise à recueillir jusqu'à 5,0 millions de dollars [13] .

. Trajan a l'intention d'utiliser le produit du SPP pour soutenir les objectifs de croissance de la société par de nouvelles acquisitions stratégiques et des opportunités de croissance organique.

Le SPP ouvrira le vendredi 24 juin 2022 et devrait être clôturé à 17h00 (AEST) le mardi 12 juillet 2022.

De plus amples détails concernant le SPP seront fournis aux actionnaires éligibles en Australie et en Nouvelle-Zélande en temps voulu.

Canaccord Genuity (Australia) Limited et Ord Minnett Limited sont les co-gestionnaires et les preneurs fermes du placement et DLA Piper a agi en tant que conseiller juridique de Trajan.

Calendrier indicatif

Le calendrier ci-dessous est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié. La société se réserve le droit de modifier les dates à sa discrétion et sans préavis, sous réserve des règles de cotation de l'ASX et du Corporations Act 2001 (Cth).

Événement Date[14] Date d'enregistrement du SPP 19h00, jeudi, 16 juin 2022 Annonce de l'offre Vendredi, 17 juin 2022 Ouverture du carnet de placement Vendredi, 17 juin 2022 Clôture du carnet de placement (toutes juridictions) 14h00, vendredi, 17 juin 2022 Annonce de la réalisation du placement et levée de l'arrêt de la négociation Lundi, 20 juin 2022 Règlement des nouveaux titres dans le cadre du placement (DvP) Mercredi, 22 juin 2022 Attribution et négociation normale des nouveaux titres émis dans le cadre du Placement Jeudi, 23 juin 2022 Ouverture du SPP Vendredi, 24 juin 2022 Clôture du SPP 17h00, mardi, 12 juillet 2022 Annonce des résultats du SPP à l'ASX Vendredi, 15 juillet 2022 Émission des titres SPP Mardi, 19 juillet 2022

Autorisé pour publication sur ASX par le conseil d'administration de Trajan Group Holdings Limited.

À propos de Trajan

Trajan est un développeur et fabricant mondial de produits et de dispositifs analytiques et des sciences de la vie fondés pour avoir un impact positif sur le bien-être humain grâce à des mesures scientifiques. Ces produits et solutions sont utilisés dans l'analyse d'échantillons biologiques, alimentaires et environnementaux. Trajan dispose d'un portefeuille et d'un pipeline de nouvelles technologies qui soutiennent la transition vers des soins de santé décentralisés et personnalisés basés sur les données.

Trajan est une organisation mondiale de 600 personnes avec sept sites de production aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Malaisie, et des opérations en Australie, aux États-Unis, en Asie et en Europe.

[1] AUD/USD 0,70 basé sur un taux de change AUD/USD supposé.

[2] Le résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu de CRS comprend une charge de loyer de 228 000 USD.

[3] Le multiple du résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu par rapport à la valeur de l'entreprise de 9,5x est basé sur une valeur d'entreprise de 40,2 millions de dollars US (à l'exclusion de l'acquisition de la pleine propriété de biens immobiliers détenus par CSR pour 3,1 millions de dollars US) et un résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu de 4,2 millions de dollars US converti en AUD au taux de change AUD/USD 0,70

[4] Avant coûts uniques de transaction et de mise en oeuvre

[5] La désactualisation suppose un taux d'intérêt avant impôt de 4 %

[6] La charge de désactualisation de l'exercice 2023 prévu repose sur l'estimation consensuelle des analystes d'un NPAT de 8,8 millions de dollars australiens et d'un NPAT de CSR de 4,7 millions de dollars australiens (hors économies d'entreprise et synergies de lignes de produits), ainsi que sur un taux d'imposition effectif de 20 % pour CSR, sur la base de la diligence raisonnable de la direction de Trajan

[7] Voir page 17 de la présentation aux investisseurs ASX du 17 juin 2022

[8] AUD/USD 0,70 basé sur un taux de change AUD/USD supposé

[9] Le résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu de CRS comprend une charge de loyer de 228 000 USD

[10] Le multiple du résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu par rapport à la valeur de l'entreprise de 9,5x est basé sur une valeur d'entreprise de 40,2 millions de dollars US (à l'exclusion de l'acquisition de la pleine propriété de biens immobiliers détenus par CSR pour 3,1 millions de dollars US) et un résultat d'exploitation avant amortissements de l'exercice 2022 prévu de 4,2 millions de dollars US converti en AUD au taux de change AUD/USD 0,70

[11] Voir page 17 de la présentation aux investisseurs ASX du 17 juin 2022

[12] AUD/USD 0,70 basé sur le taux de change AUD/USD supposé au moment de la réalisation

[13] La Société se réserve le droit de décider du montant final à lever dans le cadre du SPP

[14] Le calendrier ci-dessus est uniquement indicatif et peut être modifié sans préavis. Toutes les dates et heures sont exprimées en heure normale de l'Est australien (AEST)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1693991/Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 07:57 et diffusé par :