FIRST DERIVATIVE ANNONCE LA CRÉATION DE SON NOUVEAU BUREAU EN POLOGNE DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE D'EXPANSION MONDIALE

La plus grande société de conseil en marchés de capitaux au monde renforce ses capacités d'ingénierie avec l'ouverture d'un nouveau bureau

?ÓD?, Pologne, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- First Derivative a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à ?ód?, en Pologne, en réponse à une demande importante de la clientèle à l'échelle régionale et internationale. Ce lancement fait suite à l'expansion du bureau de la société à Toronto au Canada et au développement continu de ses bureaux sur l'île d'Irlande, notamment à Newry, Belfast et Dublin.

La Pologne est une porte d'entrée clé pour les talents technologiques, ?ód? bénéficiant d'un vivier exceptionnellement fort d'ingénieurs en logiciels. À mesure que le bureau prendra de l'ampleur, First Derivative s'est engagée à recruter plus de 1 000 ingénieurs hautement qualifiés en Pologne, dans des domaines tels que l'ingénierie des données, le développement de logiciels, le cloud et l'analytique. Cette stratégie est conforme à l'objectif à long terme de First Derivative, qui est celui de garantir un service optimal aux clients en développant des centres d'excellence near-shore sur des marchés où les compétences et la culture de la main-d'oeuvre locale correspondent aux valeurs et à la vision de l'entreprise.

Outre le vivier de talents existant, First Derivative lancera une initiative de formation des diplômés par le biais de partenariats avec des universités locales, à l'image de la manière dont elle travaille avec les principales institutions académiques sur d'autres marchés clés dans le monde. L'objectif est de disposer d'une expertise en informatique, d'un génie logiciel et de talents en matière de cloud computing de premier ordre pour aider les clients à relever leurs plus grands défis en matière d'opérations, de données et de technologie.

Szymon Kaczmarczyk dirigera le nouveau bureau. Avant de rejoindre First Derivative, Szymon a occupé un poste de direction au sein de GFT Group, la société de conseil en transformation numérique. Fort d'une solide expérience dans les domaines de l'informatique, de la finance et des marchés de capitaux, Szymon sera bien placé pour prendre en charge le nouveau bureau.

David Collins, directeur général de First Derivative, a déclaré:

« Nous avons des projets ambitieux pour la Pologne, et ?ód? se trouve être l'endroit idéal pour étendre notre présence dans l'ingénierie et renforcer nos solutions. Sous la direction de Szymon, nous nous concentrons sur le développement de notre infrastructure, le recrutement de talents, tant au niveau des diplômés que des professionnels expérimentés, et la commercialisation de nos services. Nous voyons la Pologne devenir un endroit clé pour nous, en particulier dans les domaines du développement logiciel et de la gestion du cycle de vie des clients. »

Szymon Kaczmarczyk, responsable pays, Pologne, a déclaré:

« L'ouverture du nouveau bureau polonais est une étape de la stratégie à long terme de First Derivative visant à accroître son offre sur mesure à nos clients. Notre équipe dévouée sera en mesure de donner à nos clients des solutions axées sur les données pour relever des défis commerciaux complexes. J'ai hâte de faire croître l'entreprise et d'accroître notre présence dans la région. »

À propos de First Derivative

Animée par les personnes, les données et la technologie, First Derivative est une entreprise de services gérés et de conseil. Comptant parmi ses clients les plus grandes banques d'investissement du monde, First Derivative fait partie de FD Technologies plc, un groupe d'entreprises axées sur les données qui exploitent la valeur de l'intuition, du recul et de la prévision pour faire progresser les organisations. En tant que plus grand cabinet de conseil en marchés financiers au monde, First Derivative aide ses clients à naviguer dans la révolution numérique axée sur les données qui perturbe et transforme le secteur des services financiers. Le groupe compte 13 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde.

