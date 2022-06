Les joueurs du PSG Messi et Neymar s'associent à Jay Chou pour repenser l'art et les oeuvres de charité du métavers - mais qui est Jay Chou ?





PARIS, 19 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le club de football du Paris Saint-Germain (PSG) et la vedette de la mandopop Jay Chou, représentée par Edison's Co, ont récemment annoncé le lancement d'un nouveau projet artistique dans le métavers. Dans la vidéo promotionnelle diffusée sur Instagram , Lionel Messi, Neymar et Jay Chou dévoilent un aperçu de l'oeuvre d'art, qui marie la mascotte du PSG au style unique de Jay Chou.

Jay Chou, qui a joué dans « The Green Hornet » et « Insaisissables 2 », est considéré comme le meilleur chanteur pop d'Asie. L'année dernière, il est devenu l'un des artistes les plus écoutés dans plusieurs pays asiatiques sur Spotify (selon Edison's Co). Son concert en ligne le mois dernier a recueilli à lui seul plus de 100 millions de vues.

Jay Chou s'est récemment fait un nom dans le monde de l'art, puisque ses oeuvres ont été saluées par des collectionneurs renommés. En 2021, il a vendu sa collection de gants blancs chez Sotheby's pour 10,7 millions de dollars. Il souhaite aujourd'hui collaborer avec le PSG pour imaginer une nouvelle forme d'art dans le métavers.

Le PSG espère que sa relation avec l'icône de la mandopop lui permettra de renforcer sa présence en Asie. Jay Chou acquiert également une renommée en Europe et pourrait bientôt annoncer un concert au Parc des Princes, le stade du PSG, qui serait le premier concert d'un artiste mandarin dans ce stade.

Les projets philanthropiques de Jay Chou découlent de ses nombreuses activités. Au cours des dix dernières années, il a apporté son aide aux enfants défavorisés. Aujourd'hui, en collaboration avec le PSG, il mène une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour les enfants démunis dans le cadre du Fonds de dotation du PSG.

Ne manquez pas les prochaines informations sur Jay Chou.

Vidéo virale d'un cheval dansant sur la musique de Jay Chou : https://www.instagram.com/tv/Ceq7lFnDVAq

Instagram de Jay Chou : https://www.instagram.com/jaychou/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840811/JayChouImage1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840406/JayChouImage2.jpg

Communiqué envoyé le 19 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :