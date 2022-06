L'environnement commercial optimisé de Qianhai soutient mieux les femmes entrepreneurs de Hong Kong





SHENZHEN, Chine, 18 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 15 juin, un événement intitulé « Chinois avec la même racine ; le carnaval main dans la main de Shenzhen-Hong Kong » s'est tenu à Qianhai, dans la province du Guangdong en Chine du Sud, et a été diffusé en direct à Hong Kong et Macao simultanément. La manifestation, à laquelle ont participé des femmes entrepreneurs de Hong Kong du Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (QSHKYIEH), visait à célébrer le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie, selon les autorités de la zone de coopération de l'industrie des services modernes Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

« Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Development Strategy-National Women Entrepreneur and Innovation Base » a été créée par le QSHKYIEH en 2019 et jusqu'à présent, la base a incubé un total de 41 équipes entrepreneuriales féminines.

À ce jour, les femmes entrepreneurs de Hong Kong jouent un rôle important parmi les jeunes entrepreneurs de Qianhai. Un exemple est Sisley Cheng, vice-présidente de la Chambre de commerce de Hong Kong de Qianhai et dirigeante de la base nationale des femmes entrepreneurs et de l'innovation QSHKYIEH. Elle a commencé à vivre à Qianhai en 2018. « Ce qui m'attire ici, c'est le bel environnement, la verdure agréable et le paysage urbain moderne. Il est également facile de se déplacer. Mon entreprise à Hong Kong est très proche de Qianhai, normalement à une demi-heure de route. »

En 2020, Sisley Cheng a également déplacé sa carrière à Qianhai. Au Hub, elle a lancé le « Bays Work Accelerator Program », qui aide les entreprises de Hong Kong à atterrir rapidement dans la grande région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao en réduisant les coûts d'exploitation. « Quand on lance une entreprise, on a toujours telle ou telle confusion. À la National Women Entrepreneur and Innovation Base, les activités de formation et d'échange peuvent fournir aux femmes entrepreneurs de Hong Kong à Qianhai des idées pour surmonter leur confusion », a déclaré Sisley Cheng.

Les femmes entrepreneurs de Hong Kong à Qianhai sont plus occupées qu'on ne peut l'imaginer. Ruby Fang fait partie de ces abeilles affairées.

Qu'il s'agisse d'étudier le droit à l'étranger ou de changer complètement de carrière pour devenir un créateur de mode professionnel, Fang n'a jamais manqué de lauriers : Hong Kong's Ten Outstanding Young Persons, fondatrice de la marque de vêtements haute couture Ruby Fang, etc. Cependant, elle n'ose toujours pas se relâcher sur la route de l'entrepreneuriat à Qianhai. Comme elle l'a dépeint, « Dès que j'ouvre les yeux, la compétition commence. »

Telle est la situation actuelle des femmes entrepreneurs du QSHKYIEH. Comme Ruby Fang, de nombreuses autres équipes d'entrepreneuses de Hong Kong sont à la recherche de nouvelles possibilités.

Qianhai attire de plus en plus de femmes pour créer des entreprises en raison de son environnement commercial constamment optimisé. « Ce qui m'impressionne le plus à Qianhai, c'est sa "jeunesse" et son "service" », a déclaré Sisley Cheng. « Les amies entrepreneuses qui m'entourent apprécient toutes l'atmosphère de Qianhai. »

Pour mieux servir les femmes chefs d'entreprise de Hong Kong, Qianhai est censé améliorer constamment son environnement commercial. Dernièrement, elle a mis en oeuvre le « Programme de service et de soutien aux talents », intégrant 451 services destinés aux talents internationaux dans le gouvernement, les affaires et la vie, formant une couverture complète des services publics de talents à Qianhai. « Quelles que soient les difficultés que les femmes entrepreneurs peuvent rencontrer, au travail ou dans la vie, nous pouvons obtenir une réponse rapide après avoir communiqué avec l'administration de Qianhai ou le QSHKYIEH », a déclaré Sisley Cheng.

L'environnement commercial favorable et l'atmosphère amicale de Qianhai donnent aux femmes d'affaires de Hong Kong, qui sont venues pour rêver en grand, plus de confiance et de réflexion sur l'avenir. Comme l'a dit Ruby Fang, en tant que femme d'affaires, la manière de vivre et de travailler judicieursement dans la nouvelle ère est un sujet digne d'être étudié. La perspective du « She-Power » est prometteuse à Qianhai.

