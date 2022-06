Acal BFi signe un nouvel accord paneuropéen avec Fibocom pour améliorer son portefeuille de connectivité spécialisée





Fibocom améliore le portefeuille de solutions sans fil spécialisé d'Acal BFi pour des applications hautement intégrées

Fibocom offre des modules sans fil de qualité industrielle ainsi qu'un service à guichet unique, dans le but d'offrir une expérience sans fil parfaite à tous

Disponible avec le support technique et d'intégration complet d'Acal BFi

Acal BFi et Fibocom exposeront au salon Embedded World 2022, du 21 au 23 juin à Nuremberg, en Allemagne. Rendez-vous sur le stand Acal BFi au Hall 5, stand 5-165 et au stand Fibocom, numéro 5-155

WOKINGHAM, Angleterre, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Acal BFi est heureux d'annoncer l'ajout des solutions de modules 5G, intelligents et d'IdO de Fibocom à son portefeuille de communications. Acal BFi est un fournisseur de technologie sur mesure et un partenaire de conception à l'échelle européenne pour les principaux équipementiers et entreprises technologiques, avec un portefeuille de solutions de communication spécialisé.

Les services de bout en bout d'Acal BFi, combinés aux modules sans fil de pointe de Fibocom, peuvent apporter des solutions de connectivité fiables, sécurisées et intelligentes à chaque scénario d'application d'IdO, et ainsi accélérer la transformation numérique pour tous. Cette collaboration stratégique offre une plus grande accessibilité aux solutions d'IdO pour un plus large éventail d'équipementiers, d'intégrateurs de systèmes et d'utilisateurs finaux.

Basé en Chine, Fibocom (300638.SZ) est un fournisseur mondial de premier plan de modules de communication sans fil et de solutions dans le secteur de l'IdO. Avec plus de 22 ans d'expertise et d'engagement dans le M2M et la technologie de communication IdO, Fibocom est en mesure de fournir un guichet unique de service et des solutions de modules haute performance : 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, automobile, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, etc.

Alors qu'il est déjà un fournisseur de solutions de confiance pour des applications dans des marchés clés tels que les énergies renouvelables, le transport, la connectivité médicale et industrielle, Acal BFi se réjouit à la perspective de collaborer et de renforcer son partenariat avec Fibocom pour élargir un portefeuille novateur de technologies sans fil spécialisées, de solutions d'IdO avancées et de capacités personnalisées.

Avec son propre centre de technologie IdO et sans fil, Acal BFi emploie une équipe d'ingénieurs en conception de matériel et d'applications logicielles, qui assistent des partenaires et collaborent avec eux tout au long du processus de conception, d'intégration et de développement.

Lee Austin, directeur du développement commercial chez Acal BFi a commenté :

Acal BFi se positionne encore comme pionnier en offrant des produits novateurs sur le marché, ce qui permet à plusieurs segments de marché de développer davantage leurs technologies. Les produits proposés par Fibocom sont un véritable reflet du marché et des besoins d'application d'aujourd'hui et de demain.

Fibocom est respecté comme l'un des leaders de l'industrie, qui développe continuellement des solutions de bout en bout pour soutenir une industrie en évolution rapide. Nous sommes très heureux de proposer les dernières innovations de Fibocom à nos clients.

Lars Thyroff, directeur général de Fibocom Wireless EU GmbH a déclaré :

Fibocom est heureux de collaborer avec notre nouveau partenaire EMEA Channel Acal BFi et son équipe technique et commerciale hautement compétente. Avec notre portefeuille diversifié de produits technologiques LPWA de pointe, 4G et 5G, les plus récents, nous sommes convaincus que Fibocom et Acal BFi peuvent aider les clients finaux à développer leurs produits et à commercialiser leurs offres rapidement, efficacement et de la manière la plus rentable.

