Autoroute 15 (des Laurentides), entre Laval et Mirabel - Investissements majeurs pour la mobilité à Laval et sur la couronne nord

LAVAL, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, ont fait le point sur le vaste programme d'amélioration de la mobilité dans le corridor de l'autoroute 15, à Laval et dans les Basses-Laurentides.

Plusieurs projets seront réalisés dans les prochaines années afin d'améliorer le quotidien des citoyennes et citoyens qui empruntent l'autoroute 15. Cet axe névralgique pour les déplacements à Laval et sur la couronne nord fera l'objet d'investissements importants pour l'amélioration de la mobilité.

Sur la couronne nord, le gouvernement aménagera une voie réservée sur l'autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel. Ce projet franchira bientôt une étape importante avec le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux. Le chantier s'échelonnera jusqu'en 2025. L'implantation d'une voie réservée en direction sud est également à l'étude.

Le pont Gédéon-Ouimet fera, quant à lui, l'objet d'une reconstruction afin que la population puisse bénéficier d'une nouvelle infrastructure. Celle-ci sera dotée de voies réservées dans chaque direction ainsi que d'une piste polyvalente.

Une voie réservée dans chaque direction sera aménagée à Laval et à Boisbriand, et un projet de réfection de la chaussée lavalloise est en planification. Les premières interventions devraient débuter en 2022 avec la réalisation de travaux de maintien pour préserver la chaussée de l'autoroute d'ici sa réhabilitation complète.

Enfin, les interventions d'amélioration et de sécurisation dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval, sont en cours depuis l'automne 2021. Un nouvel accès menant des voies de desserte de l'autoroute 15 aux voies rapides de l'autoroute 15, en direction nord, sera mis en service dans les prochaines semaines. Aussi, les travaux préparatoires à la construction de la bretelle aérienne menant directement de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord, commenceront au cours de l'été.

L'amélioration de la mobilité dans l'axe de l'autoroute 15 avait fait l'objet de demandes de la part des villes de Laval et de la couronne nord lors du Forum sur la mobilité et le transport collectif, en 2018. Conscient de l'enjeu pour les citoyennes et citoyens, le gouvernement a fait profiter ces projets des mesures d'accélération prévues à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Citations

« La population et les élus de la région réclamaient depuis longtemps des investissements pour améliorer la circulation sur l'autoroute 15, et c'est pourquoi nous avons fait bénéficier ces projets des mesures d'accélération prévues à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Avec l'aménagement de voies réservées que nous annonçons aujourd'hui, on bonifie la mobilité et l'accès au transport collectif sur la rive nord de la métropole. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'autoroute 15, c'est la colonne vertébrale du transit au nord de la métropole. La Rive-Nord, qui a connu un essor démographique important au cours des dernières années, doit également composer avec une augmentation du nombre de véhicules sur son réseau routier. En améliorant les conditions de circulation sur cet axe stratégique, on contribue non seulement à améliorer la qualité de vie des usagers qui l'empruntent quotidiennement, mais on ajoute également un incitatif pour le covoiturage, le transport en commun et l'utilisation de véhicules électriques. »

Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

« Je suis très heureux que l'on souligne aujourd'hui l'avancement de projets qui amélioreront la mobilité pour nos citoyennes et citoyens. Les Lavalloises et Lavallois, ainsi que les usagers du Grand Montréal en général, pourront profiter de l'ensemble des projets annoncés aujourd'hui et donc de routes plus sécuritaires, de voies réservées ainsi que d'une piste polyvalente. Le tout donnera des options de rechange à l'auto solo et signifiera une amélioration des conditions pour le transport collectif et le transport actif. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« Nous le savons toutes et tous, l'avenir de notre développement urbain passe par une plus grande mobilité durable et par la maximisation du covoiturage et de l'usage des transports collectifs, si l'on souhaite réduire efficacement la densité du trafic sur les grands axes routiers. À coup sûr, ces améliorations sur les infrastructures routières permettront à de nombreux Lavallois et Lavalloises qui les empruntent quotidiennement d'alléger leurs déplacements. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« La fluidité sur l'autoroute 15 est un enjeu majeur pour les élus des Basses-Laurentides. C'est pour cette raison que je me réjouis que cet axe névralgique pour les déplacements à Laval et sur la couronne nord fasse l'objet d'investissements importants pour la mobilité. Par ces travaux, nous encouragerons les usagers à utiliser des modes autres que le voiturage en solo. Avec plus d'initiatives comme celles-ci, je suis convaincu que nous pourrons voir une amélioration de la mobilité dans les Laurentides. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« Les investissements du gouvernement auront un effet direct sur la fluidité du transport à Laval. Il ne fait aucun doute qu'ils permettront par le fait même d'améliorer la qualité de vie des Lavalloises et des Lavallois. Je me permets de saluer la mise en place de voies réservées et l'intégration de voies cyclables au sein même des projets; une vision que nous embrassons à Laval. Une fois de plus, je ne peux que remercier le gouvernement du Québec d'être à l'écoute de la communauté lavalloise. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« La MRC Thérèse-De Blainville salue l'implantation d'une véritable voie réservée sur l'autoroute 15, une demande primordiale et historique pour les élus de la région. Il y a clairement un appétit pour une offre de transport collectif de qualité, comme le démontre le succès de la ligne exo2 Saint-Jérôme. Avec ces récentes annonces, nous ne pouvons que constater l'intention du gouvernement d'investir dans des solutions durables de transport afin de diminuer la dépendance à l'auto solo. »

Eric Westram, maire de Rosemère et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville

« L'incitation à l'utilisation du transport collectif demeure une priorité défendue par les maires et élus municipaux de la couronne nord, mais cela ne peut se concrétiser sans l'aménagement de mesures concrètes et structurantes. Nous saluons donc l'annonce, tant attendue par les élus municipaux, d'investissements majeurs sur l'autoroute 15 pour la mobilité sur la couronne nord et à Laval. À terme, l'aménagement de voies réservées signifiera moins d'heures perdues dans le trafic, moins de gaz à effet de serre et, surtout, une plus grande qualité de vie et une mobilité améliorée pour nos citoyennes et citoyens. Puisque les projets bénéficient de mesures d'accélération prévues par la loi 66, nous nous attendons à ce que l'ensemble des aménagements annoncés sur l'autoroute 15 et sur le pont Gédéon-Ouimet se fasse le plus rapidement possible. »

Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la Table des préfets et élus de la couronne nord

« La Ville de Mirabel est très heureuse que le ministère des Transports ait entamé cette démarche. L'aménagement des voies réservées sur l'autoroute 15 est sans contredit une bonne nouvelle pour nos citoyennes et citoyens qui utilisent quotidiennement cette autoroute. Mirabel ayant connu une croissance démographique substantielle, il va sans dire que l'amélioration de notre réseau routier devenait une urgence. Nous sommes convaincus que ce sera là le premier pas d'une série de mesures qui faciliteront les déplacements des Mirabelloises et Mirabellois. »

Patrick Charbonneau, maire de Mirabel

Faits saillants

Plusieurs interventions seront réalisées dans les prochaines années dans l'axe de l'autoroute 15, à Laval et dans les Basses-Laurentides.

et dans les Basses-Laurentides. Certains projets s'inscrivent dans la vision du nouveau Réseau de mesures préférentielles en transport collectif (RMPTC), qui vise à doter la région métropolitaine de Montréal de corridors de transport collectif connectés et établis le long des principaux axes autoroutiers.

Une voie réservée d'environ 15 kilomètres sera aménagée à gauche des voies rapides de l'autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, entre les autoroutes 640 et 50. Cette voie sera destinée aux autobus, aux taxis et au covoiturage.

Le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet, présentement en planification, consiste à aménager un nouveau pont d'une longueur d'un peu plus d'un kilomètre, comprenant quatre voies par direction, dont une réservée au transport collectif dans chaque direction, et des accotements de chaque côté. L'aménagement d'une piste polyvalente sur l'un des tabliers du pont sera aussi inclus au projet afin de favoriser les déplacements des cyclistes et des piétons.

Une consultation publique en ligne se déroule du 31 mai au 20 juin 2022 pour permettre à la population de faire part de ses besoins et de ses préoccupations liés à cette importante infrastructure.

Le projet d'amélioration et de sécurisation dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval , comprend :

15, à , comprend : l'ajout d'une entrée menant à l'autoroute 15, en direction nord, au sud de l'autoroute 440, en provenance de la voie de desserte (travaux réalisés par l'Autorité régionale de transport métropolitain en 2021 et 2022);

2022);

la construction d'une bretelle aérienne menant directement de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord, en remplacement de l'actuelle sortie n o 22 A -15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey , et la reconfiguration du secteur du boulevard Industriel par la mise en place de deux sorties distinctes comprenant deux voies chacune, l'une menant de l'autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Industriel et l'autre, aux voies de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest.

22 A , et la reconfiguration du secteur du boulevard Industriel par la mise en place de deux sorties distinctes comprenant deux voies chacune, l'une menant de l'autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Industriel et l'autre, aux voies de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest. En planification, le projet de chaussée et de voies réservées sur l'autoroute 15 consiste à procéder à la réfection majeure de la chaussée sur une distance d'environ 11 kilomètres dans les deux directions, à Laval , de même qu'à l'aménagement de voies réservées dans les deux directions, à Laval et à Boisbriand .

, de même qu'à l'aménagement de voies réservées dans les deux directions, à et à . Afin de proposer une plus grande offre de modes autres que l'auto solo, le Ministère étudie la pertinence d'ajouter une voie réservée sur l'autoroute 15, en direction sud, de l'autoroute 50 jusqu'au pont Gédéon-Ouimet. Une étude est en cours pour déterminer les besoins et recommander le meilleur scénario.

De 130?000 à 179?000 véhicules circulent sur l'autoroute 15 en moyenne chaque jour, selon les secteurs, entre le pont Médéric-Martin et l'autoroute 50.

