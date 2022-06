Régime québécois d'assurance parentale - Semaine de la paternité - Nouvelle loi sur l'assurance parentale : partage accru des prestations entre les parents





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plus d'un an après l'adoption de la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille?travail, on observe une hausse de 11 % du partage des prestations entre les parents, qui atteint 18 %.

Rappelons que la nouvelle loi a introduit une mesure qui vise à favoriser un plus grand partage des prestations parentales en permettant aux parents de bénéficier de quatre semaines de prestations supplémentaires (trois dans le cadre du régime particulier) dans les familles où chaque parent prend au moins huit semaines de prestations partageables (six dans le cadre du régime particulier).

La popularité de cette mesure témoigne d'une volonté accrue des pères d'être présents auprès de leur enfant. Cette loi leur permet de concrétiser leur engagement.

Selon les résultats préliminaires du premier semestre de 2021, 4 500 familles où un enfant est né au cours du premier semestre de 2021 ont partagé des semaines de prestations parentales en nombre suffisant pour avoir droit aux semaines additionnelles, ce qui représente 18 % des 25 000 familles comptant deux parents prestataires, comparativement à 7 % à pareille date en 2019 et 2020.

Le Régime québécois d'assurance parentale, instauré il y plus de 15 ans, prévoit le versement d'une prestation exclusive aux pères qui offre un taux de remplacement de revenu avantageux. On a vu la participation des pères québécois s'accroître de 42 % de 2005 à 2020, passant de 28 % à 70 %, alors que la participation des pères canadiens est passée de 11 % en 2005 à 21 % en 2019, ce qui représente une hausse de 10 %.

Citations

« Je suis très fier de constater l'avancement qu'a suscité l'adoption de la nouvelle loi sur le Régime québécois d'assurance parentale. Grâce à l'amélioration de la flexibilité du régime, de plus en plus de pères participent aux congés parentaux en étant plus présents auprès de leurs enfants. Ils contribuent ainsi à un meilleur partage des responsabilités familiales et à un meilleur équilibre famille-travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ces chiffres démontrent avec éloquence le désir des pères québécois d'être impliqués auprès de leurs tout-petits. Ils illustrent aussi l'importance qui doit être accordée à des prestations propres aux pères tout en favorisant un meilleur partage des prestations entre les deux parents. »

Marie Gendron, présidente et directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale

Faits saillants

Au Québec, 70 % des pères se prévalent des prestations du Régime québécois d'assurance parentale. Cela représente une hausse de 42 % par rapport à ce qui existait avant le Régime.

Le taux de participation des pères aux congés parentaux est plus de trois fois plus élevé au Québec que dans le reste du Canada . Cette participation se distingue aussi à l'échelle mondiale.

