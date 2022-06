Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 26 000 $ au festival Fromages, bouffe et traditions, qui se déroule à Victoriaville jusqu'au 19 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 21 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 5 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, mesure Promotion des produits régionaux.

Citations :

« Le gouvernement du Québec soutient fièrement le festival Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville. Cet événement gourmand constitue le moment idéal pour les producteurs et les artisans locaux souhaitant présenter leurs produits de haute qualité et aller à la rencontre du public. J'invite les visiteurs à encourager les entreprises de chez nous qui contribuent à rendre notre destination touristique attrayante. J'en profite également pour les inciter à prolonger leur séjour dans la région du Centre-du-Québec afin de découvrir ses charmes et de vivre autrement le Québec. Quelle belle occasion de se forger des souvenirs mémorables en compagnie de ses proches! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Visiter nos régions tout en dégustant des produits locaux est l'une des meilleures façons de redécouvrir le Québec. L'appui gouvernemental au festival Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville permettra à de nombreuses personnes de savourer le Centre-du-Québec et de beaux moments! Nous participons tous à l'atteinte de l'autonomie alimentaire durable, qui est très chère à la population québécoise. J'invite d'ailleurs celle-ci à profiter des attraits de la ville et à prendre part aux diverses activités qui lui seront proposées. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

