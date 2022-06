Solutions Will se joint à Microsoft for Startups pour créer de nouvelles solutions numériques pour le climat





Solutions Will va développer ses solutions climatiques sur la plateforme Microsoft Cloud for Sustainability.

BELOEIL, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Solutions Will (Will) est fière d'annoncer qu'elle va rejoindre le programme Microsoft for Startups. Cela permettra à Will d'accélérer le déploiement de ses solutions numériques en utilisant Microsoft Azure, et en s'intégrant ensuite à la plateforme Microsoft Cloud for Sustainability.

Will a regroupé et quantifié les réductions de GES de centaines de bâtiments dans le cadre de sa première communauté durable au Québec et les a converties en crédits carbone représentant plus de 5,2 millions de tonnes de CO2eq entre 2010 et 2018. L'entreprise vise à améliorer sa performance et sa productivité pour recruter des centaines de milliers de bâtiments dans ses Communautés durables déployées sur plusieurs continents. Cela nécessite le traitement de milliards de transactions nécessaires pour comptabiliser et monétiser plus de 100 millions de tonnes de CO2eq dans les années à venir. Will innove en utilisant les solutions cloud Azure et Microsoft Cloud for Sustainability pour stocker, traiter et analyser ces milliards de transactions de manière distribuée et sécurisée. Will lance un ambitieux programme de transformation numérique et sa nouvelle solution sera disponible au dernier trimestre 2022.

"Afin de réaliser la mission de Will et de faciliter l'engagement de toutes les parties prenantes de la société en faveur de l'action climatique, Will a adopté un plan d'hypercroissance. Il est nécessaire d'être innovant dans la qualification, la quantification et la vérification des processus d'émissions de GES de nos membres. Avec l'ajout du transport à la méthodologie VM0018 que Will a développée dans le cadre du programme VCS, nous devrons avoir la capacité de traiter des milliards de transactions de manière efficace et automatisée. L'investissement de Microsoft dans le développement durable nous fournit les outils nécessaires pour réaliser rapidement et en toute confiance ces ambitions technologiques", a déclaré Martin Clermont, président de Solutions Will.

Grâce au programme Microsoft for Startups, Will Solutions aura accès à tous les services cloud de Microsoft, notamment Azure, Microsoft 365, Power Apps et Dynamics 365, pour développer ses solutions numériques. Solutions Will cherchera également à tirer parti du soutien et de l'expertise technologique de Microsoft pour générer des opportunités commerciales.

"La réduction des émissions de carbone est devenue une priorité mondiale qui nécessite une action urgente et ciblée de notre part à tous, individuellement et collectivement. Nous sommes heureux d'accueillir des organisations comme Solutions Will dans notre programme Microsoft for Startups et nous avons hâte de voir leurs contributions à ces causes et d'aider les clients à évoluer vers des opérations plus durables ", a déclaré Suzanne Gagliese, vice-présidente de Global Partner Solutions, Microsoft Canada.

A propos de Solutions Will ( https://solutionswill.com/en )

Solutions Will Inc. (WILL) est une société canadienne privée, certifiée BCorp. dont le siège social est situé à Beloeil, au Québec. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) avec le Projet Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun de projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME et des OBNL et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires suite à la vente de crédits de carbone par Will.

Will est neutre en carbone depuis 2007 et s'engage à reverser 10% de son bénéfice net à des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

A propos de Communauté Durable ( https://solutionswill.com/en/our-community/ )

Communauté Durable (CD) est un projet visant à démocratiser l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé dans le cadre du programme VCS administré par VERRA. La CD est le premier projet d'agglomération parmi les 1 700 projets validés dans le cadre de ce programme qui regroupe les réductions de GES dans un guichet unique pour ses membres. Le modèle économique d'agglomération communautaire (cluster) de centaines de micro-projets de réduction de GES est destiné à servir de catalyseur à l'action locale pour engager une variété de parties prenantes. Le 21 juillet 2020, La Communauté Durable a reçu le label Solar Impulse de la Fondation suisse dirigée par Bertrand Piccard.

SOURCE Les Solutions Will

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 09:10 et diffusé par :