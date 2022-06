Une nouvelle carte électorale fédérale se dessine pour le Manitoba





WINNIPEG, MB, le 16 juin 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu en septembre. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales du Manitoba et découle d'un processus indépendant et non partisan.

« La commission pour le Manitoba est heureuse de rendre publique sa proposition. Nous comptons sur l'apport de la population à cet important processus démocratique et invitons toute personne intéressée à nous transmettre ses observations par écrit ou en personne, sur place ou virtuellement. Nous sommes impatients de connaître les points de vue qui seront exprimés au cours des audiences publiques », a affirmé l'honorable juge Diana M. Cameron, présidente de la commission, formée de trois membres. Kelly Saunders et Paul G. Thomas sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition tient compte de la croissance démographique du Manitoba, dont la population est passée de 1 208 268 en 2011 à 1 342 153 selon le recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de la spécificité d'une circonscription ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca et sera publiée dans la Gazette du Canada le 25 juin 2022.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 14 circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Le quotient électoral de chaque circonscription est de 95 868, chiffre obtenu par la division de la population totale de la province (1 342 153) par le nombre de circonscriptions (14).

Audiences publiques

La commission pour le Manitoba tiendra 12 audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Audiences publiques Ville ou localité Lieu de l'audience Date de l'audience Heure de l'audience Winnipeg Hôtel Fort Garry Concert

Hall, 7e étage 222, Broadway Mercredi

7 septembre 2022 19 h Brandon Victoria Inn and

Convention Centre, Salon 1 3550, avenue Victoria Jeudi 8 septembre

2022 19 h Audience virtuelle Le lien sera fourni aux

participants Mardi 20 septembre

2022 19 h Steinbach Mennonite Heritage Village Multi-Purpose Room 231, RPGC 12 Nord Mercredi

21 septembre 2022 19 h Audience virtuelle Le lien sera fourni aux

participants Jeudi 22 septembre

2022 19 h

Toute personne peut assister aux audiences publiques. Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard le 30 août 2022. Vous pouvez envoyer cet avis :

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

votre nom, votre adresse et vos coordonnées;

le nom de l'organisme que vous représentez (s'il y a lieu);

la date de l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un bref aperçu de la ou des questions que vous comptez soulever;

la langue officielle que vous préférez;

une description des mesures d'adaptation requises.

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redécoupage2022.ca.

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 16:57 et diffusé par :