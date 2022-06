La CNESST inaugure son nouveau siège social dans l'écoquartier D'Estimauville





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après cinq années de travail soutenu conformément à sa planification, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière de procéder aujourd'hui à l'inauguration officielle de son nouveau siège social situé au 1600, avenue D'Estimauville.

Ce nouvel édifice, à la fois sobre, moderne et à la fine pointe de la technologie, a été construit au coeur de l'écoquartier D'Estimauville, avec la participation presque exclusive d'entreprises québécoises. En effet, près de 98 % des entreprises engagées dans le projet de construction proviennent du Québec. Le chantier, réalisé en deçà du budget alloué et selon les échéanciers prévus, a employé plus de 1 700 travailleurs et travailleuses du domaine de la construction.

Par ailleurs, le chantier employait quotidiennement, en moyenne, de 125 à 150 personnes et trois fois plus de femmes que le nombre de femmes embauchées pour d'autres projets comparables dans l'industrie de la construction au Québec.

Les bénéfices du nouveau siège social pour le personnel sont nombreux. Les espaces de travail sont ouverts et modernes, ce qui permet d'avoir accès à la luminosité extérieure et d'évoluer dans des aires de vie qui encouragent la collaboration et le travail d'équipe. Le bâtiment comprend plusieurs salles de réunion, une cafétéria, un centre d'activités physiques et un centre de la petite enfance. Outre la santé et le bien-être des occupants, des objectifs de réductions maximales de sources internes de pollution de l'air, d'alimentation en eau de qualité, de promotion d'une alimentation saine ont été atteints ou sont en voie de l'être.

La CNESST poursuit ses démarches en vue de l'obtention de la certification WELL, une première dans les milieux gouvernementaux au Québec. Cette certification définit les lignes directrices pour intégrer la santé et le bien-être des occupants dans le bâtiment et favoriser son bon fonctionnement.

Dans un objectif de respect de la Politique d'intégration du bois dans la construction, qui vise une utilisation accrue du bois dans la construction en vue de réduire l'empreinte carbone des bâtiments, le bois, tout comme l'aluminium, est à l'honneur dans cet édifice d'une superficie d'environ 34 500 m2. Cela répond aux pratiques exemplaires de développement durable et d'efficacité énergétique correspondant aux dernières normes LEED. D'ailleurs, la CNESST poursuit ses démarches pour l'obtention de la certification LEED v4, un système d'évaluation reconnu comme la marque internationale d'excellence pour les bâtiments durables dans plus de 132 pays.

Citations

« Le nouveau siège social de la CNESST représente une étape importante depuis sa création en 2016. Le bâtiment est moderne, écologique et composé de matériaux d'ici faits par des gens d'ici. Ces nouveaux espaces de travail permettront au personnel de la CNESST de remplir ses fonctions dans un environnement stimulant. C'est une intégration réussie dans l'écoquartier D'Estimauville! »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'inauguration officielle du siège social est un grand jour pour la CNESST. Grâce à ce nouvel espace de vie, la CNESST souhaite contribuer activement à la vitalité de l'écoquartier D'Estimauville en s'y établissant pour de nombreuses années. »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

« Dès la conception, la CNESST était soucieuse d'offrir à son personnel un environnement de travail mobilisateur, axé sur le bien-être de ses employés et employées et respectant des objectifs de développement durable. C'est exactement ce que nous avons fait, et ce, en respectant le budget initial et l'échéancier. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs, et aux travailleuses et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Elle fait la promotion des droits et obligations en ces matières et en assure le respect.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Direction des communications et des relations publiques, CNESST, Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 14:53 et diffusé par :