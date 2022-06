Les sociétés d'investissements européennes voient une chute de 27 % des nouveaux contrats au cours du premier trimestre





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle pour les négociateurs, a lancé aujourd?hui Le rapport de benchmark sur l'intelligence relationnelle : Édition des licornes, qui fait part des tendances de l'industrie et analyse plus de 390 licornes en Europe et au Royaume-Uni avec une étude approfondie de l'intelligence relationnelle et des flux d'opérations des sociétés qui investissent en elles.

Les données intégrées des plates-formes d'intelligence d'Affinity et de Dealroom.co ont révélé que l'Europe avait un taux de croissance des licornes plus de deux fois supérieur à celui des États-Unis et qu'elle hébergeait 65 « villes licornes. » Ces villes licornes comprennent Londres, Berlin, Paris, Stockholm et Amsterdam, avec plus de la moitié de toutes les licornes européennes situées au Royaume-Uni et en Allemagne. Reconnaissant la croissance à l'international, les investisseurs américains ont afflué en masse et représentent désormais 35 % de tous les financements en Europe. Cette avalanche d'investissements a également augmenté les évaluations des licornes qui ont augmenté de 305 % au cours des cinq dernières années.

« La décennie passée a connu une augmentation exponentielle du volume et de la diversité des nouveaux investissements en capitaux dans les start-ups - et nous entrons aujourd'hui dans une période de turbulences économiques », a déclaré Ray Zhou, co-PDG et cofondateur d'Affinity. « Notre rapport souligne comment l'Europe s'est adaptée et développée, malgré les effets de la pandémie, et montre dans quelle mesure l'intelligence relationnelle joue un rôle dans ces tendances majeures de l'industrie.

Comme prévu, de nombreuses sociétés ont connu une période de « rebond » à partir de 2020. En 2021, les licornes européennes ont amassé plus de 45 milliards USD, soit deux fois le montant recueilli en 2020. Cependant, ces licornes ne représentent que 14 % des nouvelles licornes dans le monde entier. Cela signifie que les sociétés de capital-risque connaissent une concurrence très importante lorsqu'elles essaient de minuter le bon investissement. Index Ventures est une société de capital-risque responsable du soutien par elle-même de 10 décacornes européennes. La combinaison de fortes estimations et de cycles de financement à un stade moins tardif nécessite des sociétés de capital-risque qu'elles capitalisent sur leurs réseaux, leurs présentations chaleureuses et le démarchage. Mais alors que ces sociétés et les start-ups font désormais face à des conditions économiques incertaines, il est important de comprendre les moteurs de leur réussite précédente et la façon dont les investisseurs identifient la prochaine génération de startups à forte croissance en Europe.

Autres conclusions clés du rapport :

Les licornes sont itinérantes : L'Europe a produit 5 fois plus de licornes en 2021 qu'en 2020.

: L'Europe a produit 5 fois plus de licornes en 2021 qu'en 2020. L'Allemagne est désormais une zone prioritaire : Le financement allemand des licornes a augmenté de plus de 300 % au cours des 5 dernières années. Conjointement avec le Royaume-Uni, ils ont financé les 2/3 de toutes les licornes basées en Europe.

: Le financement allemand des licornes a augmenté de plus de 300 % au cours des 5 dernières années. Conjointement avec le Royaume-Uni, ils ont financé les 2/3 de toutes les licornes basées en Europe. Les décacornes sont en augmentation : Au cours des cinq dernières années, ce pourcentage de licornes à plusieurs milliards de dollars a augmenté d'un incroyable 560 %. La valeur totale des décacornes en 2021 était de 777,4 milliards USD ; à ce jour en 2022, elle est à 718,3 milliards, ce qui garantit qu'elle dépassera le chiffre de 2021.

: Au cours des cinq dernières années, ce pourcentage de licornes à plusieurs milliards de dollars a augmenté d'un incroyable 560 %. La valeur totale des décacornes en 2021 était de 777,4 milliards USD ; à ce jour en 2022, elle est à 718,3 milliards, ce qui garantit qu'elle dépassera le chiffre de 2021. Le rebond est terminé : Alors que les entreprises ont connu une augmentation des contrats, des réunions et des volumes d'e-mails en 2021, le début de l'année 2022 nous raconte une toute autre histoire. Au premier trimestre de 2022, les sociétés ont enregistré 27 % de réunions et de contrats en moins, vraisemblablement du fait de l'inflation en Europe et des prévisions d'une récession à venir.

Lisez le rapport complet ici et regardez le webinaire d'Affinity « Tendances des licornes européennes : comment rendre la chasse aux licornes plus prévisible », qui réunit des experts de l'industrie afin de discuter des tendances qui ont un impact sur les négociateurs dans ce rapport ainsi que du rôle que joue l'intelligence relationnelle dans le paysage du marché en évolution.

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle, qui permet aux négociateurs des secteurs axés sur les relations, de trouver, gérer et conclure davantage de transactions. Grâce aux informations et à la technologie, les plus automatisées en matière d'intelligence relationnelle, Affinity permet aux dirigeants de générer des transactions, de se libérer du travail fastidieux de saisie des données, et de s'assurer que leurs équipes peuvent agir en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, y compris Affinity CRM, est utilisée par plus de 2 000 organisations axées sur les relations, dans le monde. Fondée en 2014, Affinity a son siège social à San Francisco et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

