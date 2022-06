De nouvelles données de Conviva identifient les équipes de football européennes qui gagnent le plus de matches, pour attirer l'attention des fans sur les réseaux sociaux





Selon un nouveau rapport de Conviva, la plate-forme d'analyse de mesure continue pour les médias en streaming, l'obsession des fans de football européens pour leurs équipes préférées s'est largement étendue aux médias sociaux au cours de la saison 21-22. Dans son Rapport social sur le football européen 2022, Conviva a analysé et classé les performances des médias sociaux des 130 meilleures équipes des six plus grandes ligues de football d'Europe, afin de comprendre qui domine l'engagement et quelles stratégies gagnent sur les réseaux sociaux.

« La saison de football européen 21-22 a été pleine de transferts, de bouleversements et de finales intenses passionants qui, à leur tour, ont suscité un engagement élevé sur les réseaux sociaux entre les équipes et les ligues, tout au long de la saison », a déclaré Nick Cicero, vice-président de la stratégie chez Conviva. « Il est clair que les équipes et les ligues européennes reconnaissent la valeur des médias sociaux et appliquent leur état d'esprit compétitif pour gagner des fans sur les réseaux sociaux en plus du terrain. Cependant, alors que de plus en plus d'équipes affluent vers les réseaux sociaux pour construire leurs marques et élargir leur nombre de fans, la concurrence pour attirer l'attention des fans n'a fait que s'intensifier et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive également la saison prochaine ».

Alors que les meilleures équipes de football européennes étaient actives sur toutes les plates-formes de médias sociaux, Twitter a enregistré le volume de publications le plus élevé pour la saison 21-22. Cependant, Instagram a complètement dominé les autres plates-formes sociales en matière d'engagement, représentant 82 % de tous les engagements de publication et 74 % de tous les engagements vidéo dans toutes les ligues et tous les clubs, pourcentages surprenants.

Les autres conclusions clés du Rapport social sur le football européen 2022 de Conviva incluent :

TikTok prend le dessus ? TikTok a explosé en popularité au cours de la saison 21-22, la plupart des équipes et des ligues augmentant leur activité sur la plate-forme.

S'appuyer sur la vidéo ? Sur toutes les plates-formes, les preuves sont claires : le contenu vidéo est le n° 1. Le contenu vidéo attire les téléspectateurs et génère des taux d'engagement plus élevés, en particulier sur des plates-formes comme TikTok qui privilégient la vidéo. Même sur les plates-formes contenant un gros volume de texte comme Twitter, le contenu vidéo a recueilli plus d'engagements par publication que le contenu statique.

Expérimentation et expansion du contenu ? Alors que les équipes publiaient principalement des faits saillants, des mises à jour de score et d'autres contenus traditionnels, cette formule ne fonctionne plus pour les équipes qui cherchent à stimuler l'engagement. Cette saison, les clubs ont expérimenté des mèmes, du contenu en coulisses, des projecteurs de joueurs et d'autres formats uniques pour se distinguer.

Manchester United et le PSG en tête sur tous les fronts ? Deux des plus grandes équipes de football ont connu un immense succès sur les réseaux sociaux cette saison. Les deux clubs ont dominé en termes de taille d'audience et d'engagement pour leurs ligues respectives. Une partie de cela pourrait être liée à leur acquisition respective des 2 meilleurs joueurs sportifs : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pour en savoir plus et télécharger un exemplaire du Rapport social sur le football européen 2022 de Conviva, rendez-vous ici.

À propos des Social Insights de Conviva

Les Social Insights de Conviva fournissent aux plus grands éditeurs, marques et organisations sportives du monde des analyses de médias sociaux multiplateformes complètes sur l'ensemble de l'univers social (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat et YouTube), ce qui permet de découvrir facilement quels comptes, posts et vidéos sont les plus performants et d'analyser pourquoi. Les Social Insights fournissent également un classement personnalisable, ainsi qu'un outil de recherche permettant de contrôler la performance des vidéos de marques et des vidéos publiées en streaming, offrant la possibilité aux spécialistes du marketing de cibler leurs campagnes et de maximiser le RSI. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.conviva.com/social-insights/.

À propos de Conviva

Conviva permet aux sociétés de streaming d'agir après seulement quelques secondes d'observation, afin que leur activité devance celle de la concurrence. la plate-forme d'analyse de mesure continue de Conviva (Continuous Measurement Analytics Platform) fournit des indicateurs complets, constants de niveau recensement, grâce à une sessionisation côté serveur en temps réel et à grande échelle. Recourant à une détection ainsi qu'à un pipeline de données uniques, notre plateforme fondée sur 58 brevets permet aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, aux opérateurs techniques, ainsi qu'aux équipes d'ingénierie et de service à la clientèle d'attirer, d'engager, de monétiser et de fidéliser leurs publics. Conviva se consacre à soutenir des marques, telles que DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED et WarnerMedia qui sont en train de dynamiser l'incroyable opportunité que représente le streaming multimédia. Aujourd'hui, notre plateforme traite près de 3 000 milliards d'événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, diffusés en streaming sur des appareils par le biais de 4 milliards d'applications. Conviva garantit que les entreprises numériques de toutes tailles peuvent proposer un meilleur streaming, et ce pour chaque flux, sur chaque écran, et à chaque seconde. Pour en savoir plus, consultez le site www.conviva.com.

