EIG et Aramco signent un MdA pour élargir leur collaboration en matière d'énergie





EIG, l'investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures, a annoncé aujourd'hui avoir signé un mémorandum d'accord (« MdA ») avec Aramco pour collaborer ultérieurement sur des projets énergétiques.

En vertu des dispositions du MdA, les parties chercheront à exploiter les possibilités d'investissements dans des projets qui font avancer leurs objectifs partagés de durabilité, y compris des investissements dans des technologies nouvelles et existantes comme les carburants alternatifs, la capture de carbone, l'hydrogène et le gaz naturel, le transport ainsi que le stockage énergétique.

« Alors que la demande mondiale en énergie explose, EIG s'engage à équilibrer le double objectif de décarbonisation et de fiabilité », a déclaré R. Blair Thomas, président et PDG d'EIG. « Dans le cadre de cette démarche, nous sommes ravis d'avoir la possibilité d'oeuvrer au processus de décarbonisation du secteur énergétique avec un leader aussi pertinent qu'Aramco. Nous avons la chance d'être déjà associés à Aramco dans le domaine des infrastructures essentielles du complexe énergétique et nous avons hâte d'étoffer ce partenariat ayant trait à l'avenir de notre secteur. »

« Ce MdA porte notamment sur l'une des nombreuses étapes importantes des efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Aramco pour mettre en oeuvre des améliorations pertinentes en vue d'offrir des solutions énergétiques propres, fiables et abordables aux êtres humains du monde entier », a affirmé Emily Rodgers, directrice ESG d'EIG.

« Ce MdA renforce encore notre relation avec EIG et est susceptible de stimuler de nouveaux investissements dans des solutions énergétiques basses émissions qui permettront de soutenir la croissance économique et de contribuer plus généralement à la transition énergétique », a indiqué Abdulaziz M. Al-Gudaimi, vice-président principal du développement d'entreprise chez Aramco.

L'annonce de ce MdA intervient après la finalisation couronnée de succès d'un accord portant sur un investissement d'infrastructure d'une valeur de 12,4 milliards USD entre Aramco et un consortium international emmené par EIG en 2021. Cet accord avait entre autres pour objet le leasing et la cession-bail d'oléoducs d'Aramco.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures. La société gérait pour 25,0 milliards USD d'actifs au 31 mars 2022 et est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 ans d'histoire, EIG a investi plus de 40,1 milliards USD dans le secteur de l'énergie à travers 380 projets ou entreprises dans 38 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site web d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 13:30 et diffusé par :