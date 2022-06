Le Vélo SP: une occasion de pédaler pour bâtir un monde sans SP





TORONTO, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Vélo SP se tiendra de nouveau en personne pour la première fois depuis trois ans. Organisé par la Société canadienne de la sclérose en plaques et réunissant les cyclistes et les collectivités, cet événement permet d'accroître la sensibilisation à la sclérose en plaques (SP) et d'amasser des fonds en vue du financement de la recherche sur cette maladie et de services qui ont un impact réel sur la vie des gens touchés par la SP.



Cette année, douze rendez-vous cyclistes se dérouleront en personne aux quatre coins du pays, alors que des options virtuelles seront également proposées. Des milliers de participants et de participantes sont déjà inscrits au Vélo SP et ont amassé à ce jour plus de 1,2 million de dollars, sur un objectif de 4,5 millions de dollars.

Marquant le lancement de la saison de quatre mois du Vélo SP, la randonnée cycliste qui aura lieu les 18 et 19 juin 2022 dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, en sera à sa 24e présentation. Les autres événements du Vélo SP se tiendront aux endroits suivants :

« Après deux ans sans pouvoir se réunir, nous sommes absolument ravis de nous retrouver en tant que communauté dans différentes régions du pays à l'occasion du Vélo SP afin de sensibiliser les gens à la SP et à l'importance d'amasser des fonds pour soutenir les personnes qui vivent avec cette maladie », souligne Kyla Arsenault, directrice principale de la collecte de fonds auprès de la collectivité à la Société canadienne de la SP. « Le Vélo SP témoigne de la résilience dont font preuve les membres de la collectivité de la SP, qui ont dû composer avec l'imprévisibilité liée à la pandémie, alors que la SP comporte déjà son lot d'incertitude. Peu importe l'endroit et la façon dont les participants et participantes prendront part au Vélo SP, ils agiront collectivement pour réduire cette incertitude et nous aider à nous rapprocher d'un monde sans SP. »

Ainsi, les cyclistes sont invités à changer le cours des choses, où qu'ils soient, au profit des quelque 90 000 Canadiens et Canadiennes qui ont la SP. Ils ont ainsi la possibilité de participer à l'un des événements du Vélo SP qui se tiendront en personne ou au Vélo SP virtuel. Les personnes qui choisiront cette dernière option pourront décider du moment et de l'endroit où elles pédaleront et de la distance qu'elles parcourront. Et si elles franchissent et enregistrent 90 km dans le cadre de leur participation à l'événement, elles recevront une médaille exclusive visant à souligner leurs efforts.

Mary MacGregor, qui participe au Vélo SP ? Leduc-Camrose, en Alberta, depuis près de 20 ans, s'est inscrite à cet événement quelques mois après avoir appris qu'elle avait la SP. « Quand on reçoit un diagnostic de SP, on peut éprouver rapidement des sentiments de peur et d'isolement. Lorsque j'ai pris part au Vélo SP pour la première fois, la même année qu'on m'a annoncé que j'avais la SP, ça a été une expérience très forte pour moi, qui m'a permis de comprendre que je n'étais pas seule. On ressent beaucoup d'espoir et d'optimisme lors de cet événement, et c'est la même chose chaque année. »

La santé et la sécurité de l'ensemble des participants et participantes au Vélo SP demeurent une priorité absolue pour la Société de la SP. Comme les restrictions liées à la COVID-19 diffèrent d'une région à l'autre, l'organisme suivra de près l'évolution de la situation en lien avec la pandémie dans chaque collectivité où doit se tenir un événement en personne et il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui prennent part au Vélo SP ainsi que celle du personnel et des bénévoles de la Société de la SP.

Pour en savoir plus sur le Vélo SP et pour connaître les options de participation à cet événement dans votre région, rendez-vous à velosp.ca

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.

