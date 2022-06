Verimatrix Threat Defense remporte le Prix Global Infosec 2022





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix App Shield, de la gamme Extended Threat Defense, a été récompensée par le prix Global Infosec pour la solution la plus complète de sécurité des applications mobiles.

Les développeurs s'orientent vers Verimatrix App Shield pour bénéficier d'une protection rapide de leurs applications mobile, complète et sans code requis afin de se prémunir contre des menaces potentiellement dévastatrices telles que la rétro-ingénierie, le reconditionnement d'applications, les émulateurs, les débogueurs, etc. En 2021, la société Verimatrix avait été désignée gagnante dans la catégorie "Nouvelle ère pour la sécurité des applications", marquant ainsi une reconnaissance continue pour sa technologie de protection des applications qui permet de protéger un nombre croissant d'applications dans le monde entier et ce dans des secteurs tels que l'automobile, la finance et la médecine.

"Verimatrix allie de manière unique la facilité d'utilisation et les innovations en matière de sécurité faisant de Verimatrix App Shield une solution particulièrement adaptée à la protection d'une application en vue de sa publication sur les sites de téléchargements", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Nous sommes heureux de recevoir cette nouvelle distinction, tant nous nous engageons à fournir un accès simplifié à des solutions de protection particulièrement puissantes, de sorte que les développeurs d'applications puissent se concentrer sur leur activité principale tout en s'assurant que la propriété intellectuelle, le code source, les API et les données personnelles sont en sécurité."

Verimatrix App Shield injecte des protections directement dans le paquet APK Android ou xcarchive iOS via un service SaaS zéro-code dont l'utilisation ne prend que quelques minutes. App Shield prend en charge divers langages de programmation d'applications mobiles tels que Swift, Kotlin, Java, C, C++ et Obj-C. Découvrez les avantages d'App Shield dans une vidéo disponible sur le lien suivant : https://www.verimatrix.com/fr/produits/app-shield/.

Le programme de récompenses de l'industrie est organisé par Cyber Defense Magazine (CDM) depuis 10 ans. Ses juges sont des professionnels de la sécurité certifiés CISSP, FMDHS et CEH qui votent en se basant sur leur examen indépendant des candidatures des entreprises. Pour plus d'informations sur le programme de récompense, visitez le site www.cyberdefenseawards.com.

A propos de Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine est la première source d'informations relatives à la cybersécurité pour les professionnels de la sécurité de l'information des entreprises et administrations. Géré et édité par et pour des professionnels de la sécurité de l'information honnêtes et passionnés, le magazine a pour mission de partager des connaissances pointues, des témoignages concrets et des récompenses sur les meilleures initiatives, produits et services du secteur des technologies de l'information. Le magazine est livré gratuitement en ligne tous les mois, ainsi que des éditions spéciales exclusivement pour les conférences RSA. CDM est fier d'être membre du Cyber Defense Media Group. Pour en savoir plus, consultez les sites www.cyberdefensetv.com et www.cyberdefenseradio.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

