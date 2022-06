SAUDIA annonce ses plans opérationnels pour la saison du Hajj 2022





JEDDAH. Arabie Saoudite, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnie aérienne nationale de l'Arabie saoudite, a annoncé ses plans opérationnels pour le transport des pèlerins vers le Royaume pour la saison du Hajj à venir cette année.

Les pèlerins visitant le Royaume doivent être transportés du monde entier vers l'aéroport international King Abdulaziz de Djeddah ou l'aéroport international Prince Mohammed bin Abdulaziz de Médine. A partir de là, ils embarqueront pour leur voyage de foi et de gratitude vers la ville sainte de La Mecque. Après la visite de la mosquée du Prophète à Médine et l'accomplissement réussi de leur pèlerinage, ils seront ramenés dans leur pays d'origine.

SAUDIA est bien équipée pour fournir aux pèlerins des services de premier ordre à chaque point de contact tout au long de leur voyage. Ainsi, elle veille à fournir des vols et une capacité de sièges répondant aux demandes des clients.

Son Excellence Ing. Ibrahim Al-Omar, directeur général du groupe SAUDIA, a déclaré que le transporteur national avait achevé tous les préparatifs pour débuter le transport des pèlerins. Le plan suit les directives du Comité suprême du Hajj dirigé par Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, ministre de l'Intérieur, et du Comité central du Hajj, dirigé par Son Altesse Royale le Prince Khalid Al-Faisal bin Abdulaziz, Conseiller du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et Gouverneur de la province de La Mecque, en collaboration avec le Ministère du Hajj et de la Omra et le programme Pilgrim Experience de Vision 2030.

Depuis sa création, SAUDIA ne cesse d'offrir des services complets de premier ordre aux pèlerins tout au long de leur voyage vers les lieux saints de La Mecque et de Médine, tout en assurant leur retour en toute sécurité vers leur pays d'origine.

SAUDIA a dédié une flotte de 14 avions aux pèlerins, qui devraient effectuer 268 vols internationaux depuis et vers 15 stations dans le monde, ainsi que 32 vols domestiques depuis et vers six aéroports. Au total, la compagnie aérienne sera chargée de fournir 107,000 sièges internationaux et 12,800 sièges domestiques pendant la saison du Hajj.

La compagnie aérienne dispose d'une division commerciale dédiée au Hajj et à la Omra, chargée d'évaluer et de sélectionner les marchés à la plus forte demande pour le pèlerinage et de conclure des accords avec les agences officielles de ces pays. En outre, SAUDIA propose des vols supplémentaires réguliers vers et depuis ces destinations, ce qui représente plus de 100 vols domestiques et internationaux.

Les pèlerins bénéficieront de nombreux avantages en vol, notamment entendre l'appel du Hajj, ainsi que d'un avis une demi-heure avant que le vol n'atteigne le Miqat (une limite permettant aux pèlerins musulmans d'effectuer le Hajj ou la Omra). Les passagers pourront également profiter du contenu de divertissement en vol, y compris des documentaires informatifs sur le Hajj et la Omra via une chaîne dédiée, avec 162 minutes de contenu audio, 70 minutes de graphiques animés, 210 minutes de programmation d'informations et 210 minutes de prières et de contenu d'orientation en Arabe et en Anglais. Les vols afficheront également du contenu pour préparer les pèlerins à leurs rites du Hajj sur les écrans principaux et suspendus.

Avec son plan stratégique en place, SAUDIA vise à transporter plus de pèlerins depuis des lieux qui connaissent une demande accrue de voyage pour le Hajj et la Omra. La compagnie aérienne a l'intention de maintenir son record de sécurité à 100% tout en offrant tout le confort aux pèlerins pour assurer une expérience sûre et mémorable. À cette fin, SAUDIA a mobilisé une équipe spécialisée travaillant 24 heures sur 24 pour garantir un service sans faille à chaque étape du voyage. La compagnie aérienne coordonne également avec le Ministère du Hajj et de la Omra, l'Autorité Générale de l'Aviation Civile et toutes les autres entités gouvernementales opérant dans les aéroports, ainsi qu'avec d'autres entités impliquées dans la prestation des services du Hajj, notamment les associations du Hajj, l'Association automobile et organisateurs de voyages dans le Royaume et au-delà.

Les services supplémentaires de SAUDIA comprennent l'organisation préalable d'équipages et d'agents au sol qui parlent les langues des pèlerins, le transport de conteneurs d'eau Zam Zam vers les pays d'origine des pèlerins et la fourniture de vols supplémentaires à ceux qui souhaitent visiter Médine. La compagnie aérienne s'assure également que la main-d'oeuvre et l'équipement au sol sont suffisants pour répondre au volume opérationnel prévu.

Pour rationaliser les opérations et alléger la pression sur les aéroports, SAUDIA transportera les bagages des pèlerins vers leurs lieux de résidence à La Mecque ou Médine, puis les ramènera aux zones de traitement des bagages aux aéroports de départ. La compagnie aérienne organisera également une campagne de sensibilisation pour familiariser les pèlerins aux règles et règlements de la manutention des bagages et aux procédures connexes pour assurer le bon traitement de leurs effets personnels.

