Advanced Instruments étend sa présence en France avec la création d'une équipe locale pour soutenir les marchés croissants de la biotechnologie et de l'agroalimentaire





NORWOOD, Mass., 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, l'un des principaux fabricants d'instruments et de services scientifiques et analytiques pour les secteurs clinique, biopharmaceutique et agroalimentaire, a récemment annoncé qu'il avait étendu sa présence commerciale directe en France pour les marchés biopharmaceutique et agroalimentaire par le biais de sa filiale française, Advanced Instruments SAS.

Avec cette expansion, l'organisation a déployé une équipe locale de vente et de marketing spécialisée dans les bioprocédés, une équipe de scientifiques d'application sur le terrain, une équipe de service technique, des ressources de soutien à la clientèle et un entrepôt en Europe centrale. Advanced Instruments vend un portefeuille d'osmomètres et de cryoscopes depuis plus de 30 ans en France par l'intermédiaire de partenaires de distribution. Avec une présence directe, elle renforcera son engagement et son assistance aux clients, démontrant ainsi son engagement sur ce marché important.

Avec plus de 65 ans d'expérience dans le domaine des tests d'osmolalité, Advanced Instruments est un leader mondial renommé, présent dans le monde entier. Avec la récente acquisition de Solentim, un portefeuille de technologies d'imagerie et de dépôt unicellulaire de premier ordre pour les flux de travail de développement de lignées cellulaires et l'assurance de la clonalité pour les organismes de réglementation, notre objectif est de fournir des solutions conçues spécifiquement pour les besoins uniques de l'industrie biopharmaceutique visant à ajouter de la valeur et à améliorer l'efficacité des flux de travail.

À compter du 1er juin 2022, Advanced Instruments a assuré la transition du support de ses produits et services biopharmaceutiques et agroalimentaires de la distribution à l'organisation commerciale française nouvellement créée.

« Avec cette expansion des canaux, notre objectif est de garantir à nos clients la meilleure expertise en matière de produits, l'assistance aux applications, le service immédiat et les ressources nécessaires pour soutenir notre mission commune qui est de permettre la délivrance de thérapies et de traitements qui sauvent des vies », a déclaré Gautier Barry, directeur commercial senior EMEA chez Advanced Instruments. « Cette structure nous permettra d'offrir le plus haut niveau de service et d'assistance à nos précieux clients des secteurs des bioprocédés et de l'alimentation et des boissons. »??

Advanced Instruments est un partenaire de confiance mondial qui propose des outils novateurs permettant une prise de décision rapide, cohérente et fiable dans les flux de travail des clients du secteur des bioprocédés afin de favoriser le développement et la fabrication de produits biothérapeutiques. Avec ces technologies importantes, son expansion européenne apportera une valeur ajoutée supplémentaire aux clients.

Les coordonnées d'Advanced Instruments France peuvent être trouvées ci-dessous :

Informations de contact :

Advanced Instruments France

30 Rue Godot de Mauroy

75009 Paris, France

Téléphone : +33 456 681 861

E-mail : [email protected]



Numéro d'enregistrement de l'entreprise : 902 359 710

Numéro de TVA : FR 38902359710

M. Saci Iken

Directeur régional des ventes, France Ouest

Téléphone : +33 678 767 589

E-mail : [email protected]

M. Frank Kervella

Directeur régional des ventes, France Est?

Téléphone : +33 633?311 362?

E-mail : [email protected]

Service à la clientèle :

Téléphone : +33 456 681 861

E-mail : [email protected]

Service technique :

Téléphone : +33 456 681 861

E-mail : [email protected]



Radiometer en France continuera à distribuer nos osmomètres cliniques et le compteur cellulaire GloCyte CSF.

Pour les dernières informations sur les produits et solutions d'Advanced Instruments, veuillez consulter www.aicompanies.com .

Pour plus d'informations :

Lisa Fahey

Vice-présidente du marketing, Advanced Instruments

E-mail : [email protected]

Téléphone : +1 781 471 2106

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur mondial d'instruments scientifiques et analytiques pour les secteurs de la biotechnologie, de la clinique et de l'agroalimentaire. Depuis plus de 65 ans, les innovations de la société aident les organisations à améliorer la qualité des résultats, à obtenir des résultats fiables et à augmenter la productivité sur le lieu de travail. Advanced Instruments dispose d'un portefeuille diversifié de produits, notamment des osmomètres à point de congélation, des compteurs de cellules de liquide céphalorachidien, des systèmes de bocaux anaérobies, des cryoscopes, des systèmes de test de pasteurisation et des normes et contrôles de test. Advanced Instruments est basé à Norwood, Massachusetts et est détenu majoritairement par Patricia Industries. Pour plus d'informations, consultez le site www.aicompanies.com .

